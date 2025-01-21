Bu Sefer Alkışları Duyarlı Hareketiyle Topladı: Doğu Demirkol, Gösteri Gelirlerini Filistin'e Bağışlayacak!

BKM'de yapmaya başladığı 'Açık Mikrofon' isimli programın ardından tanınırlığa kavuşan Doğu Demirkol, daha sonrasında birçok karaktere hayat verdiği önemli projelerde de yer aldı. Yıldızı komedyenlik yönüyle parlayan başarılı oyuncu, @Muhabironline'a verdiği bir röportajda, açık havada gerçekleşecek tüm gösterilerinin gelirlerini Filistin'e destek için bağışlayacağını açıkladı.