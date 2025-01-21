onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Sefer Alkışları Duyarlı Hareketiyle Topladı: Doğu Demirkol, Gösteri Gelirlerini Filistin'e Bağışlayacak!

Bu Sefer Alkışları Duyarlı Hareketiyle Topladı: Doğu Demirkol, Gösteri Gelirlerini Filistin'e Bağışlayacak!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 08:52

BKM'de yapmaya başladığı 'Açık Mikrofon' isimli programın ardından tanınırlığa kavuşan Doğu Demirkol, daha sonrasında birçok karaktere hayat verdiği önemli projelerde de yer aldı. Yıldızı komedyenlik yönüyle parlayan başarılı oyuncu, @Muhabironline'a verdiği bir röportajda, açık havada gerçekleşecek tüm gösterilerinin gelirlerini Filistin'e destek için bağışlayacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'Ahlat Ağacı' ve 'Ölümlü Dünya' filmlerindeki başarısıyla tanınan oyuncu Doğu Demirkol, kariyerine stand-up gösterileriyle başlamıştı. Kendisi şimdilerde devam ettirdiği stand-up gösteriyle izleyenlerine eğlendiren bir deneyim sunmaya devam ediyor.

'Ahlat Ağacı' ve 'Ölümlü Dünya' filmlerindeki başarısıyla tanınan oyuncu Doğu Demirkol, kariyerine stand-up gösterileriyle başlamıştı. Kendisi şimdilerde devam ettirdiği stand-up gösteriyle izleyenlerine eğlendiren bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Aşk hayatında da aradığını bulan Doğu Demirkol, bir süredir Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile birlikte.

Aşk hayatında da aradığını bulan Doğu Demirkol, bir süredir Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile birlikte.

Geride bıraktığımız aylarda 'Açık hava gelirlerini' Filistin'e bağışlayacağını açıklayan Doğu Demirkol, geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı.

Geride bıraktığımız aylarda 'Açık hava gelirlerini' Filistin'e bağışlayacağını açıklayan Doğu Demirkol, geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı.

Demirkol, “Normalde yazın tatil yapabileyim diye açık hava çok koydurmazdım. Bu sene koyabildiğiniz kadar koyun benim de vicdanım rahatlasın, elimden geleni yapmış olayım dedim. Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun biraz.” ifadelerini kullandı.

Demirkol, “Normalde yazın tatil yapabileyim diye açık hava çok koydurmazdım. Bu sene koyabildiğiniz kadar koyun benim de vicdanım rahatlasın, elimden geleni yapmış olayım dedim. Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun biraz.” ifadelerini kullandı.

Doğu Demirkol'un açıklamasının tamamını izlemek isteyenler için şöyle bıraktık👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
7
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın