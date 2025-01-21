Bu Sefer Alkışları Duyarlı Hareketiyle Topladı: Doğu Demirkol, Gösteri Gelirlerini Filistin'e Bağışlayacak!
Bu Sefer Alkışları Duyarlı Hareketiyle Topladı: Doğu Demirkol, Gösteri Gelirlerini Filistin'e Bağışlayacak!
BKM'de yapmaya başladığı 'Açık Mikrofon' isimli programın ardından tanınırlığa kavuşan Doğu Demirkol, daha sonrasında birçok karaktere hayat verdiği önemli projelerde de yer aldı. Yıldızı komedyenlik yönüyle parlayan başarılı oyuncu, @Muhabironline'a verdiği bir röportajda, açık havada gerçekleşecek tüm gösterilerinin gelirlerini Filistin'e destek için bağışlayacağını açıkladı.
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'Ahlat Ağacı' ve 'Ölümlü Dünya' filmlerindeki başarısıyla tanınan oyuncu Doğu Demirkol, kariyerine stand-up gösterileriyle başlamıştı. Kendisi şimdilerde devam ettirdiği stand-up gösteriyle izleyenlerine eğlendiren bir deneyim sunmaya devam ediyor.
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Aşk hayatında da aradığını bulan Doğu Demirkol, bir süredir Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile birlikte.
Geride bıraktığımız aylarda 'Açık hava gelirlerini' Filistin'e bağışlayacağını açıklayan Doğu Demirkol, geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı.
Demirkol, “Normalde yazın tatil yapabileyim diye açık hava çok koydurmazdım. Bu sene koyabildiğiniz kadar koyun benim de vicdanım rahatlasın, elimden geleni yapmış olayım dedim. Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun biraz.” ifadelerini kullandı.
Doğu Demirkol'un açıklamasının tamamını izlemek isteyenler için şöyle bıraktık👇
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