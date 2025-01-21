onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sezen Aksu Taklidiyle Şaşırtan Selen Görgüzel'e Komedyen Yavuz Seçkin'den Tam Not Geldi!

Sezen Aksu Taklidiyle Şaşırtan Selen Görgüzel'e Komedyen Yavuz Seçkin'den Tam Not Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 09:59

Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından magazin gündeminde yaşanan polemiklerle adını sıkça duyduğumuz şarkıcı Selen Görgüzel, Ekol Tv'de yayınlanan ''Balçiçek ile Bu Gece''nin konuğu oldu. Ünlü komedyen Yavuz Seçkin ile birlikte karşılıklı olarak taklit yeteneğini yarıştıran Görgüzel'in 'Minik Serçe' taklidi, ünlü komedyen dahil olmak üzere programdaki herkesten tam not aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024'ün son aylarında 'Arabex' isimli single'ını dinleyenleriyle buluşturan Selen Görgüzel, yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen bir isim biliyorsunuz.

2024'ün son aylarında 'Arabex' isimli single'ını dinleyenleriyle buluşturan Selen Görgüzel, yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen bir isim biliyorsunuz.

İki yıl önce ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile yollarını ayıran Görgüzel, bu ayrılığın ardından yaptığı 'Hamdi'yi düzenli olarak aldattım, ama gözle' şeklinde açıklamasıyla epey tepki toplamıştı o dönemlerde.

İki yıl önce ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile yollarını ayıran Görgüzel, bu ayrılığın ardından yaptığı 'Hamdi'yi düzenli olarak aldattım, ama gözle' şeklinde açıklamasıyla epey tepki toplamıştı o dönemlerde.

Görgüzel, Ekol Tv'de yayınlanan 'Balçiçek ile Bu Gece' programının konuklarından biri oldu geçtiğimiz günlerde. Güzel şarkıcı, sesinin yanı sıra taklit yeteneğine de sahip olduğunu bu programda gözler önüne serdi.

Görgüzel, Ekol Tv'de yayınlanan 'Balçiçek ile Bu Gece' programının konuklarından biri oldu geçtiğimiz günlerde. Güzel şarkıcı, sesinin yanı sıra taklit yeteneğine de sahip olduğunu bu programda gözler önüne serdi.

Selen Görgüzel'in taklidini yaptığı isim ise Minik Serçemiz Sezen Aksu'dan başkası değildi!

Selen Görgüzel'in taklidini yaptığı isim ise Minik Serçemiz Sezen Aksu'dan başkası değildi!

Programın bir diğer konuğu olan Yavuz Seçkin ise Görgüzelin performansına 'Wow, çok güzel yapıyor!' tepkisini verdi.

Programın bir diğer konuğu olan Yavuz Seçkin ise Görgüzelin performansına 'Wow, çok güzel yapıyor!' tepkisini verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selen Görgüzel'in Sezen Aksu taklidini merak edenleri şöyle alalım👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın