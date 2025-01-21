Sezen Aksu Taklidiyle Şaşırtan Selen Görgüzel'e Komedyen Yavuz Seçkin'den Tam Not Geldi!
Sezen Aksu Taklidiyle Şaşırtan Selen Görgüzel'e Komedyen Yavuz Seçkin'den Tam Not Geldi!
Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından magazin gündeminde yaşanan polemiklerle adını sıkça duyduğumuz şarkıcı Selen Görgüzel, Ekol Tv'de yayınlanan ''Balçiçek ile Bu Gece''nin konuğu oldu. Ünlü komedyen Yavuz Seçkin ile birlikte karşılıklı olarak taklit yeteneğini yarıştıran Görgüzel'in 'Minik Serçe' taklidi, ünlü komedyen dahil olmak üzere programdaki herkesten tam not aldı.
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2024'ün son aylarında 'Arabex' isimli single'ını dinleyenleriyle buluşturan Selen Görgüzel, yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen bir isim biliyorsunuz.
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İki yıl önce ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile yollarını ayıran Görgüzel, bu ayrılığın ardından yaptığı 'Hamdi'yi düzenli olarak aldattım, ama gözle' şeklinde açıklamasıyla epey tepki toplamıştı o dönemlerde.
Görgüzel, Ekol Tv'de yayınlanan 'Balçiçek ile Bu Gece' programının konuklarından biri oldu geçtiğimiz günlerde. Güzel şarkıcı, sesinin yanı sıra taklit yeteneğine de sahip olduğunu bu programda gözler önüne serdi.
Selen Görgüzel'in taklidini yaptığı isim ise Minik Serçemiz Sezen Aksu'dan başkası değildi!
Programın bir diğer konuğu olan Yavuz Seçkin ise Görgüzelin performansına 'Wow, çok güzel yapıyor!' tepkisini verdi.
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Selen Görgüzel'in Sezen Aksu taklidini merak edenleri şöyle alalım👇
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