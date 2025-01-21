Sezen Aksu Taklidiyle Şaşırtan Selen Görgüzel'e Komedyen Yavuz Seçkin'den Tam Not Geldi!

Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından magazin gündeminde yaşanan polemiklerle adını sıkça duyduğumuz şarkıcı Selen Görgüzel, Ekol Tv'de yayınlanan ''Balçiçek ile Bu Gece''nin konuğu oldu. Ünlü komedyen Yavuz Seçkin ile birlikte karşılıklı olarak taklit yeteneğini yarıştıran Görgüzel'in 'Minik Serçe' taklidi, ünlü komedyen dahil olmak üzere programdaki herkesten tam not aldı.