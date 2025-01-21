Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Serbest Bırakıldığı İddiasını Başsavcılık Yalanladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Serbest Bırakıldığı İddiasını Başsavcılık Yalanladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığı yönündeki iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı. Savcılık, Özdağ’ın işlemlerinin sürdüğünü ve serbest bırakılmadığını duyurdu.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında pazartesi günü "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.
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Haberi Sözcü TV sunucusu İpek Özbey duyurdu. Özbey’in açıklamasına göre, Özdağ bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı ve İstanbul’a götürülmek üzere işlemler başlatıldı.
İstanbul başsavcılığınca re’sen başlatılan soruşturmaya Özdağ’ın partisinin Antalya’daki il başkanları istişare toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilmişti.
Sağlık kontrolü için Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ümit Özdağ, daha sonra İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Hakimlik, Özdağ’ın serbest bırakılmasına karar verildiği iddia edildi.
Başsavcılık, Özdağ'ın şu anda serbest bırakılmadığını bildirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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