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Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

Ümit Özdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2025 - 20:21 Son Güncelleme: 20.01.2025 - 21:04

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hareket soruşturması kapsamında Ankara’da yemek yediği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Sözcü

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Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yiyen Ümit Özdağ, hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla nedeniyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yiyen Ümit Özdağ, hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla nedeniyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümit Özdağ ifadesinin alınması için İstanbul’a getirilecek.

Ümit Özdağ ifadesinin alınması için İstanbul’a getirilecek.

Ümit Özdağ hakkında açılan soruşturma için geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ hakkında açılan soruşturma için geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ’ın hakkında soruşturma açılan konuşması 👇

Ümit Özdağ’ın gözaltındaki ilk görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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