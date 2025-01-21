Hollandalı Irkçı Lider Wilders’tan Ümit Özdağ’a Beklenmedik Destek!
Hollandalı Irkçı Lider Wilders’tan Ümit Özdağ’a Beklenmedik Destek!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Antalya’daki konuşması nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Özdağ X hesabından sert ifadelerle gözaltına alınmasına tepki gösterirken. Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders'in Özdağ’a sosyal medya üzerinden destek vermesi dikkat çekti.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Antalya’da yaptığı konuşma nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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Ankara’da gözaltına alınan Özdağ polis eşliğinde İstanbul’a getirildi. Özdağ, gözaltı süreciyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 👇
Özdağ’ın açıklamaları Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı ve Wilders Özdağ’a destek mesajı yazdı.👇
X kullanıcılarından bazıları Wilders'e desteği için teşekkür ederken bazıları ise bu desteğini reddetti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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