Ümit Özdağ Gözaltına Alındı: Siyasilerden Peş Peşe Tepkiler Geldi
Ümit Özdağ Gözaltına Alındı: Siyasilerden Peş Peşe Tepkiler Geldi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı. Özdağ, ifadesinin alınması için İstanbul’a getirilecek. Ümit Özdağ’ın akşam saatlerinde apar topar gözaltına alınmasına siyasilerden de peş peşe tepkiler geldi.
İşte Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması siyasilerden gelen tepkiler 👇
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Antalya’da yaptığı bir konuşma sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Özdağ Ankara’da yemek yediği sırada gözaltına alınmıştı.
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Ümit Özdağ’ın apar topar gözaltına alınmasına siyasiler de paylaşımlarıyla tepki gösterdi.
Özdağ’ın gözaltına alınmasının “kabul edilemez” olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum, siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu paylaşımı ise şöyle 👇
Hakkında bugün soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu ise, “Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz.” ifadelerini kullandı.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da gözaltı kararına tepki gösterdi 👇
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan.” açıklamasında bulundu.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın tepkisi 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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