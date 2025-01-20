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Ümit Özdağ Gözaltına Alındı: Siyasilerden Peş Peşe Tepkiler Geldi

Ümit Özdağ Gözaltına Alındı: Siyasilerden Peş Peşe Tepkiler Geldi

Ümit Özdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2025 - 22:08

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı. Özdağ, ifadesinin alınması için İstanbul’a getirilecek. Ümit Özdağ’ın akşam saatlerinde apar topar gözaltına alınmasına siyasilerden de peş peşe tepkiler geldi.

İşte Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması siyasilerden gelen tepkiler 👇

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Antalya’da yaptığı bir konuşma sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Özdağ Ankara’da yemek yediği sırada gözaltına alınmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Antalya’da yaptığı bir konuşma sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Özdağ Ankara’da yemek yediği sırada gözaltına alınmıştı.

Detaylar 👇

Ümit Özdağ’ın apar topar gözaltına alınmasına siyasiler de paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

Ümit Özdağ’ın apar topar gözaltına alınmasına siyasiler de paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

Özdağ’ın gözaltına alınmasının “kabul edilemez” olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum, siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.” dedi.

Özdağ’ın gözaltına alınmasının “kabul edilemez” olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum, siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu paylaşımı ise şöyle 👇

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu paylaşımı ise şöyle 👇
twitter.com

Hakkında bugün soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu ise, “Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz.” ifadelerini kullandı.

Hakkında bugün soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu ise, “Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz.” ifadelerini kullandı.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da gözaltı kararına tepki gösterdi 👇

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da gözaltı kararına tepki gösterdi 👇

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan.” açıklamasında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan.” açıklamasında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın tepkisi 👇

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın tepkisi 👇
twitter.com

'Sabah saatlerinde CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı. Bunu eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı. Son olarak akşam saatlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.

Her üç talimatın da aynı makamca verilmesi tesadüf değil.

Yargının, Erdoğan’ın muhalefeti dizayn etme operasyonunun kılıfı haline gelmesi kabul edilemez.

İktidarın, siyaset yoluyla ikna edemediklerini yargı sopasıyla hizaya çekme girişimleri gayrimeşrudur.

Hukuksuz, keyfi ve siyasi talimatlarla siyaseti dizayn etmeye derhal son verilmelidir.

Yoksulluğun, işsizliğin ve her türlü adaletsizliğin sorumlusu siyasi iktidardır. Bu iktidardan derhal kurtulmak için erken seçimi yüksek sesle dillendirmek kaçınılmaz bir zorunluluktur.

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı’na Hakaret suçunu düzenleyen maddeye dayanarak kendisine karşı söz söylenmesini bile engellemek istiyor.

Siyasi mücadeleden bu kadar mı korkuyorsun Erdoğan!

Kurduğun ucube rejimle tüm yasalar seni korusun, rakiplerini hapse at...

Biraz cesaretin varsa bırak yargı oyuncağını da çık pazara, buyur halkın arasına.

Kurduğun yağma düzenine karşı nasıl bir öfke birikiyor gör.

Senin çizdiğin sınırlarda siyaset yapmayacağız.

Bu ülke senden de senin adınla anılan bu kirli rejiminden de mutlaka kurtulacak.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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