Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu: "Ümit Özdağ İçin de Selahattin Demirtaş İçin de Gayri Hukuki"

'Şu her zaman için tutumumuz olmuştur; işlenmemiş bir fiil, suç teşkil etmemiş bir fiil veya ithamdan dolayı siyasetçiyi kaçma şüphesi yokken veya delilleri karartma şüphesi yokken ki bu Osman Kavala için de geçerli... Tutuklu yargılamanın gayri hukuki olduğunu hep söyledik. Bunu bir şahsın özelinde değil ilkesel olarak hep söyledik. Şimdi burada da Ümit Özdağ için aynı şekilde. Selahattin Demirtaş için aynı şekilde.'