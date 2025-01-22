Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu: "Ümit Özdağ İçin de Selahattin Demirtaş İçin de Gayri Hukuki"
Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu: "Ümit Özdağ İçin de Selahattin Demirtaş İçin de Gayri Hukuki"
Ülkenin gündeminde Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde gerçekleşen yangın ve kaybettiğimiz 79 vatandaşımız varken gece saatlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da tutuklanmıştı.
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşımı suç delili olarak kabul edilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Halk TV canlı yayınına konuk olan Zafer Partisi sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, konuyla ilgili açıklamasını Selahattin Demirtaş örneğiyle yaptı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 21 Ocak'ta akşam saatlerinde “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşım da suç delili olarak kabul edilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Zafer Partisi sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Halk TV canlı yayınına konuk oldu.
Azmi Karamahmutoğlu, Halk TV programcısı Akif Beki'nin "İlk kez bir siyasetçinin başına bu gelmedi. Darbe dönemleri dışında da geldi mesela yakın tarihte biliyoruz Selahattin Demirtaş. Siz veya partiniz Selahattin Demirtaş'ın başına bu geldiğinde ne dediniz? Bir şey dediniz mi?" sorusu üzerine "Partiden resmi bir açıklama bu doğrultuda yapılmış değil fakat" dedi ve ekledi;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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