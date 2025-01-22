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"Çoklu Kurum Yetmezliği": Sorumlusu 'Bulunamayan' Yangına Tepki Gösteren Ece Üner Kitabın Ortasından Konuştu

"Çoklu Kurum Yetmezliği": Sorumlusu 'Bulunamayan' Yangına Tepki Gösteren Ece Üner Kitabın Ortasından Konuştu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.01.2025 - 21:29

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, her toplumsal olayda olduğu gibi Bolu'da gerçekleşen yangın faciası hakkında da kitabın ortasından konuştu. 

79 vatandaşımızı kaybettiğimiz elim olayın sorumlusunun hala bulunamamasına anlam veremeyen Ece Üner, önce aile yılı vurgusu yaptı. 

Sonra da  'Çoklu kurum yetmezliği' yaşıyoruz dedi ve öfkesine hakim olamadı.

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21 Ocak sabaha karşı 3.30 sularında Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de başlayan yangın resmen faciaya dönüştü.

21 Ocak sabaha karşı 3.30 sularında Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de başlayan yangın resmen faciaya dönüştü.

Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybedenlerin 79'a yükseldiğinin açıklandığı elim olayın sorumlusu hala "bulunamadı."

Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybedenlerin 79'a yükseldiğinin açıklandığı elim olayın sorumlusu hala "bulunamadı."

Geçtiğimiz saatlerde her zamanki gibi Halk TV ana haberini sunmak için izleyicisinin karşısına geçen Ece Üner, yine her zamanki gibi kitabın ortasından konuştu.

Geçtiğimiz saatlerde her zamanki gibi Halk TV ana haberini sunmak için izleyicisinin karşısına geçen Ece Üner, yine her zamanki gibi kitabın ortasından konuştu.

"Önlem yerini kader planına bırakınca ölenlerin ardından her seferinde alışkın olduğumuz bir tiyatro sergileniyor" diyerek çıkışan Ece Üner, "Büyük bir krizi çözmenin yöntemi daha büyük bir kriz yaratmak oluyor" ifadelerini kullandı.

"Önlem yerini kader planına bırakınca ölenlerin ardından her seferinde alışkın olduğumuz bir tiyatro sergileniyor" diyerek çıkışan Ece Üner, "Büyük bir krizi çözmenin yöntemi daha büyük bir kriz yaratmak oluyor" ifadelerini kullandı.

'2000 yıllık devlet aklında, otelin denetlenmesinin kimin sorumluluğunda olduğu belli değil. Çoklu kurum yetmezliği yaşıyoruz. 

Gidişat kötü, dünya nasıl kurtulacak diye sormuşlar. Utanç demiş. Dünyayı bir tek utanç kurtarabilir. 

Aile yılında, onlarca aile yok oldu. Eceliyle ölemeyenlerin ülkesinde utanç duygusu...' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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