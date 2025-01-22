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76 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kartalkaya'da Kayağa Devam Eden Tatilciler Tartışma Yarattı

76 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kartalkaya'da Kayağa Devam Eden Tatilciler Tartışma Yarattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 11:22

Bolu'da meydana gelen elim olay, Türkiye'yi yasa boğdu. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'in alevlere teslim olmasıyla 76 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilirken Kartalkaya'daki başka otellerde kalan tatilcilerin tatillerine devam ettikleri, pistlerde kaydıkları görüldü. 

Otelde soğutma ve arama çalışmaları devam ederken kayak yapanlar sosyal medyada tartışma başlattı. Kimisi kayak yapanları suçladı, kimisi de asıl suçluların 'kurumlar' olduğunu söyledi.

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel alevlere teslim oldu.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel alevlere teslim oldu.

Gece saatlerinde başlayan yangın, 13 katlı ahşap binayı hızla sardı. Sömestr tatilinin yoğunluğu otelde yaşanırken ilk açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybetmişti. Son sayıya göre, 76 vatandaşımız hayata gözlerini yumdu.

Ülkemizde milli yas ilan edilirken Kartalkaya'da bulunan diğer otellerde konaklayan tatilciler ise pistlerde kayak yapmaya devam etti.

Ülkemizde milli yas ilan edilirken Kartalkaya'da bulunan diğer otellerde konaklayan tatilciler ise pistlerde kayak yapmaya devam etti.

Grand Kartal Otel'de soğutma ve arama çalışmaları devam ederken kayak pistlerinde kayak yapan vatandaşlar olduğu görüldü.

O anlar, yangın faciasını havadan görüntülemek için yapılan çekimle ortaya çıktı.

Kayak yapanlara sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başladı.

Kayak yapanlara sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başladı.
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Öte yandan bu öfkenin otel sahiplerine yönlendirilmesi gerektiğini söyleyenler de vardı.

Öte yandan bu öfkenin otel sahiplerine yönlendirilmesi gerektiğini söyleyenler de vardı.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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