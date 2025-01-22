76 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kartalkaya'da Kayağa Devam Eden Tatilciler Tartışma Yarattı
76 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kartalkaya'da Kayağa Devam Eden Tatilciler Tartışma Yarattı
Bolu'da meydana gelen elim olay, Türkiye'yi yasa boğdu. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'in alevlere teslim olmasıyla 76 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilirken Kartalkaya'daki başka otellerde kalan tatilcilerin tatillerine devam ettikleri, pistlerde kaydıkları görüldü.
Otelde soğutma ve arama çalışmaları devam ederken kayak yapanlar sosyal medyada tartışma başlattı. Kimisi kayak yapanları suçladı, kimisi de asıl suçluların 'kurumlar' olduğunu söyledi.
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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel alevlere teslim oldu.
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Ülkemizde milli yas ilan edilirken Kartalkaya'da bulunan diğer otellerde konaklayan tatilciler ise pistlerde kayak yapmaya devam etti.
O anlar, yangın faciasını havadan görüntülemek için yapılan çekimle ortaya çıktı.
Kayak yapanlara sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başladı.
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Öte yandan bu öfkenin otel sahiplerine yönlendirilmesi gerektiğini söyleyenler de vardı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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