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Bolu'da Manzara Yine Aynı: Dün Mühürlenen Otelde Yangın Çıktı

Bolu'da Manzara Yine Aynı: Dün Mühürlenen Otelde Yangın Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.03.2025 - 12:35

Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangının üzerinden iki ay geçtikten sonra bir otelde daha yangın çıktı. Bolu Valiliği tarafından dün yapılan denetim sonrası faaliyeti durdurulan Mengen Rüya Çiftliği otelin restoranı küle döndü.

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Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında, çoğu çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetti.

Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında, çoğu çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da yine aynı manzarayla karşı karşıya kaldık. Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangının ardından bu sefer de başka bir otelde daha yangın çıktı.

Korkutan yangın, Mengen ilçesinin Babahızır köyü mevkiinde meydana geldi.

Korkutan yangın, Mengen ilçesinin Babahızır köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Valiliği tarafından yapılan denetimdeki eksiklikler nedeniyle dün mühürlenerek faaliyetleri durdurulan Rüya Çiftliği Otel’in restoran kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden takviye ekipler de olay yerine gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden takviye ekipler de olay yerine gönderildi.

Restoran kısmını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında otelin restoran bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından ortaya ihmaller zinciri çıkmıştı.

Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından ortaya ihmaller zinciri çıkmıştı.

Otelin yangın merdivenlerinin yeterli olmadığı, yangın alarmlarının çalışmadığı, hatta yangın tüpünün dahi olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan facia sonrası harekete geçen yetkililer, denetimlerini artırdı. Kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde; 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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