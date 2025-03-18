Bolu'da Manzara Yine Aynı: Dün Mühürlenen Otelde Yangın Çıktı

Otelin yangın merdivenlerinin yeterli olmadığı, yangın alarmlarının çalışmadığı, hatta yangın tüpünün dahi olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan facia sonrası harekete geçen yetkililer, denetimlerini artırdı. Kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde; 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.