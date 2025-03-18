Bolu'da Manzara Yine Aynı: Dün Mühürlenen Otelde Yangın Çıktı
Bolu'da Manzara Yine Aynı: Dün Mühürlenen Otelde Yangın Çıktı
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Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında, çoğu çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetti.
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Korkutan yangın, Mengen ilçesinin Babahızır köyü mevkiinde meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden takviye ekipler de olay yerine gönderildi.
Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından ortaya ihmaller zinciri çıkmıştı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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