Ekrem İmamoğlu Protestolarında İstanbul'da Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi
Ekrem İmamoğlu Protestolarında İstanbul'da Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi
İstanbul'da tutuklanan 7 gazetecinin itiraz üzerine tahliyelerine karar verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün yaptığı açıklamada 'Gazeteciler ile ilgili olarak arkadaşlar söyledi bana, onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Mağduriyet söz konusu olmasın. 'Gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış ve orada provokasyona yönelik bir girişim olmuşsa ki o da değil, gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım” demişti.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan gösterilere ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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