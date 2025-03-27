Ekrem İmamoğlu Protestolarında İstanbul'da Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi

İstanbul'da tutuklanan 7 gazetecinin itiraz üzerine tahliyelerine karar verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün yaptığı açıklamada 'Gazeteciler ile ilgili olarak arkadaşlar söyledi bana, onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Mağduriyet söz konusu olmasın. 'Gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış ve orada provokasyona yönelik bir girişim olmuşsa ki o da değil, gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım” demişti.