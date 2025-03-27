onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu Protestolarında İstanbul'da Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi

Ekrem İmamoğlu Protestolarında İstanbul'da Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 09:44 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 09:52

İstanbul'da tutuklanan 7 gazetecinin itiraz üzerine tahliyelerine karar verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün yaptığı açıklamada 'Gazeteciler ile ilgili olarak arkadaşlar söyledi bana, onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Mağduriyet söz konusu olmasın. 'Gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış ve orada provokasyona yönelik bir girişim olmuşsa ki o da değil, gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım” demişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan gösterilere ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan gösterilere ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gösterileri takip eden 7 gazeteci, gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı. Gazetecilerin tutukluluklarına yapılan itiraz kabul edildi. Mahkeme gazetecilerin tahliyesine karar verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın