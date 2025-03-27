"Kimin Aklına Geldi Bu?" Dedirten Yeni Spor Dalı: Futgolf

Futgolf genelde golf sahalarında oynanır ve standart bir oyun alanı ölçüsü bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı futgolf sahalarında oyun alanını belirleyen işaretlendirmeler bulunabilir. Sahaların bir kısmı düz ve engelsiz olabileceği gibi bir çoğunda yapay veya doğal göller, su kanalları, kum havuzları ve engebeli alanlar gibi oyuna özel engeller yer almaktadır.

Futgolf oyununun olmazsa olmazlarından biri kıyafet kuralıdır. Centilmenliğin ön planda tutulduğu bu oyunda polo yaka bir tişört, golf şortu veya eteği, diz altı uzun çoraplar ve altı düz halı saha ayakkabısı giyilmelidir. Tercihen bir kep veya şapka da takılabilir. Futgolfte krampon giyilmesi ise yasaktır.

Takım oyunlarının da yer aldığı özel biçimleri de olsa futgolf, bireysel bir oyundur. Genelde 18 delikli golf sahalarında oynanan futgolf her bir delikte topun çıkış noktasından başlayarak en az vuruş sayısı ile futgolf deliğine sokulması üzerine kuruludur. Topa net bir şekilde vurmak gerekir, kepçeleme veya itme yapılamaz. Top oyun alanını belirleyen noktaların dışına çıkar veya bir su engeline düşerse oyuncu +1 ceza puanı alıp kurallarda belirlenen noktadan başlayarak oyuna devam eder. Toplam kişi sayısı ne olursa olsun oyuncular genellikle 4 kişilik gruplar (tee) halinde oynarlar ve kendi skorları ile birlikte oynadıkları oyuncuların da skorlarını tutmakla yükümlüdürler.

Futgolf diğer oyunculara ve doğaya saygının esas olduğu bir oyundur. Etik kurallara uymayan oyuncular ceza puanı alabilir veya oyundan ihraç edilebilir.

Peki ilk hangi ülkede, nasıl ortaya çıktı?

Futgolf ilk olarak 2008 yılında Hollanda’da ortaya çıktı. Michael Jansen yakın arkadaşı olan Bas Korsten’in futbolcu kardeşi Willem Korsten’in antrenmandan sonra takım arkadaşları ile sahadan soyunma odasına topla en az vuruşta gitmek üzerine oynadıkları oyundan esinlendi. Oyuna dair kuralların gelişmesinden sonra 2011 yılından itibaren önceleri Amerika Birleşik Devletleri’nde, sonrasında da diğer ülkelerde yayılmaya başladı.

Yurt dışında ve ülkemizde müsabakaları yapılıyor mu?

2012 yılında kurulan FIFG futgolf'ün uluslararası ölçekte oyun kurallarını ve yarışmalarını düzenleyen federasyondur. FIFG üyesi her ülke kendi yerel turnuvalarını düzenlediği gibi FIFG çatısı altında da Avrupa ve Dünya Şampiyonası ve Dünya Turu organizasyonları yapılmaktadır. Çeşitli büyüklüklerde organize edilen bu turnuvalar yerel ve uluslararası şampiyonalar için oyunculara puan kazandırmaktadır. Çoğu turnuva FIFG üyesi olmayan oyunculara da açıktır.

Yurt dışında yada ülkemizde bir ligi var mı?

Ülkemizde derneğimiz Futgolf Gençlik ve Spor Derneği‘nin (FGSD) İstanbul, Antalya, Bodrum ve Kuşadası’ndaki sahalarda düzenlediği turnuvalardan oluşan bir Türkiye Şampiyonası ve İstanbul Ataşehir Golf Kulübü’nde 2020 yılında başlayan ve 8 takımdan oluşan bir futgolf ligi bulunmaktadır. Futgolf'e artan ilgiye paralel olarak Türkiye Şampiyonası ve lige katılımların da hızla artacağını düşünüyoruz.