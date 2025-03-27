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"Kimin Aklına Geldi Bu?" Dedirten Yeni Spor Dalı: Futgolf

etiket "Kimin Aklına Geldi Bu?" Dedirten Yeni Spor Dalı: Futgolf

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 09:49

Her geçen gün yeni spor dalları içerisine bir yenisi ekleniyor. Futbol, basketbol, tenis ve voleybol gibi geleneksel sporların hali hazırda belirli bir izleyici kitlesi zaten bulunuyor. Futgolf gibi ilginç sporlar ise gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından ilgiyle karşılanıyor.  Yazar Çağın ALTUĞ Dünya'nın bir çok ülkesinde oynanan sıra dışı ve eğlenceli bir spor olan futgolf’ü, Futgolf Gençlik ve Spor Derneği yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda futgolf oyuncusu olan Özcan CEZAN ile değerlendirdi.

Peki Futgolf nedir? Futgolf, futbol ve golfün birleşiminden oluşan hibrit bir spordur. Oyun, beş ölçüsünde bir futbol topu ile çapı elli üç, derinliği otuz santimetre olan futgolfe özel deliklerin bulunduğu golf sahasında oynanır. Oyunun kuralları, temelde golf kuralları ile aynıdır. 18 delikli futgolf sahasında her deliğin farklı uzunlukları, kendine özgü dizaynları ve üç, dört veya beş vuruş sayısı (par) vardır. Amaç 54 ile 74 par arasında düzenlenen bir parkuru en az vuruş ile tamamlamaktır.

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Futgolf nasıl oynanır ve kuralları nelerdir?

Futgolf nasıl oynanır ve kuralları nelerdir?

Futgolf genelde golf sahalarında oynanır ve standart bir oyun alanı ölçüsü bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı futgolf sahalarında oyun alanını belirleyen işaretlendirmeler bulunabilir. Sahaların bir kısmı düz ve engelsiz olabileceği gibi bir çoğunda yapay veya doğal göller, su kanalları, kum havuzları ve engebeli alanlar gibi oyuna özel engeller yer almaktadır.

Futgolf oyununun olmazsa olmazlarından biri kıyafet kuralıdır. Centilmenliğin ön planda tutulduğu bu oyunda polo yaka bir tişört, golf şortu veya eteği, diz altı uzun çoraplar ve altı düz halı saha ayakkabısı giyilmelidir. Tercihen bir kep veya şapka da takılabilir. Futgolfte krampon giyilmesi ise yasaktır.

Takım oyunlarının da yer aldığı özel biçimleri de olsa futgolf, bireysel bir oyundur. Genelde 18 delikli golf sahalarında oynanan futgolf her bir delikte topun çıkış noktasından başlayarak en az vuruş sayısı ile futgolf deliğine sokulması üzerine kuruludur. Topa net bir şekilde vurmak gerekir, kepçeleme veya itme yapılamaz. Top oyun alanını belirleyen noktaların dışına çıkar veya bir su engeline düşerse oyuncu +1 ceza puanı alıp kurallarda belirlenen noktadan başlayarak oyuna devam eder. Toplam kişi sayısı ne olursa olsun oyuncular genellikle 4 kişilik gruplar (tee) halinde oynarlar ve kendi skorları ile birlikte oynadıkları oyuncuların da skorlarını tutmakla yükümlüdürler.

Futgolf diğer oyunculara ve doğaya saygının esas olduğu bir oyundur. Etik kurallara uymayan oyuncular ceza puanı alabilir veya oyundan ihraç edilebilir. 

Peki ilk hangi ülkede, nasıl ortaya çıktı?

Futgolf ilk olarak 2008 yılında Hollanda’da ortaya çıktı. Michael Jansen yakın arkadaşı olan Bas Korsten’in futbolcu kardeşi Willem Korsten’in antrenmandan sonra takım arkadaşları ile sahadan soyunma odasına topla en az vuruşta gitmek üzerine oynadıkları oyundan esinlendi. Oyuna dair kuralların gelişmesinden sonra 2011 yılından itibaren önceleri Amerika Birleşik Devletleri’nde, sonrasında da diğer ülkelerde yayılmaya başladı. 

Yurt dışında ve ülkemizde müsabakaları yapılıyor mu?

2012 yılında kurulan FIFG futgolf'ün uluslararası ölçekte oyun kurallarını ve yarışmalarını düzenleyen federasyondur. FIFG üyesi her ülke kendi yerel turnuvalarını düzenlediği gibi FIFG çatısı altında da Avrupa ve Dünya Şampiyonası ve Dünya Turu organizasyonları yapılmaktadır. Çeşitli büyüklüklerde organize edilen bu turnuvalar yerel ve uluslararası şampiyonalar için oyunculara puan kazandırmaktadır. Çoğu turnuva FIFG üyesi olmayan oyunculara da açıktır. 

Yurt dışında yada ülkemizde bir ligi var mı?

Ülkemizde derneğimiz Futgolf Gençlik ve Spor Derneği‘nin (FGSD) İstanbul, Antalya, Bodrum ve Kuşadası’ndaki sahalarda düzenlediği turnuvalardan oluşan bir Türkiye Şampiyonası ve İstanbul Ataşehir Golf Kulübü’nde 2020 yılında başlayan ve 8 takımdan oluşan bir futgolf ligi bulunmaktadır. Futgolf'e artan ilgiye paralel olarak Türkiye Şampiyonası ve lige katılımların da hızla artacağını düşünüyoruz.

Ülkemizde nasıl gelişti, hangi çalışmalar yapılıyor?

Ülkemizde nasıl gelişti, hangi çalışmalar yapılıyor?

Ülkemiz 2015 yılında futgolf ile tanıştı. Çeşitli nedenlerle çok kısıtlı bir çevrede kalan futgolf, 2018 yılında derneğimiz FGSD’nin kuruluşu ile birlikte büyük bir ivme kazandı. Özellikle İstanbul’da merkezi bir noktada bulunan Ataşehir Golf Kulübü’nün merkez saha olarak futgolf'e kapılarını açması ve derneğimizin girişimleri ile futgolf oynanabilecek yeni sahaların da ortaya çıkması ile düzenli olarak futgolf oynayan oyuncu sayısı da kısa sürede 200’ü geçti. Dernek olarak en büyük hedefimiz futgolf oynanabilecek sahaların ülke geneline yayılması ve ilgi duyan herkesin kolaylıkla oynayabilmesi.

2019 sezonunun son turnuvasında 2 kadın oyuncunun da içinde bulunduğu, 80’i aşkın katılımcının yarıştığı ve ülkemizin önde gelen markalarının sponsorlukları ile destek verdiği Antalya Grand Final Turnuvası’nda ulusal kanallarımızdan TRT 2’nin turnuva boyunca yaptığı yayınlar ve spor medyasının gösterdiği ilgi futgolf'ün gelişiminin ne noktada olduğunu gösteren güzel örneklerden biri oldu. FGSD olarak bazı üniversitelerin düzenlediği seminerlerde ve televizyonlardaki spor programlarında futgolf'e ilgi duyanları oyun hakkında bilgilendirme şansımız oldu.

Türkiyede faal bir kulüp var mı? Dernek, federasyon çalışmaları var mı?

Şu an ülkemizde iki futgolf derneği bulunuyor. Futgolf henüz federasyon aşamasına gelmedi ama derneğimiz futgolf liginin kurulmasına öncülük ederek bu doğrultuda kulüplerin oluşması için büyük bir fırsat yaratmış oldu. Şu an 8 futgolf kulübünün yer aldığı bu lig federasyon çalışmalarına da önemli bir temel oluşturacaktır. FIFG önderliğinde futgolf'ün olimpik sporlar arasına girmesi için de çalışmaların olumlu yönde devam ettiğini de göz önüne alarak ülkemizde de federasyon yapılanmasının hızlanacağını düşünüyoruz.

Oynamak isteyenler bu spora nasıl başlayabilir veya nereden ulaşabilir?

Bir futbol topu ve gerekli olan kıyafeti olan herkes bu spora kolaylıkla başlayabilir. İstanbul’da Ataşehir Golf Kulübü bizim merkez sahamız konumunda ve burada her hafta 2-3 farklı günde antrenman oyunları oynanabiliyor. Oynamak isteyenler info@futgolf.org email adresinden veya sosyal medyada @turkiyefutgolf Instagram hesabından veya direkt olarak Ataşehir Golf Kulübü’nden bilgi alabilirler. 

İstanbul, Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Ankara’da bulunan diğer sahalarda oynamak için de derneğimizle veya direkt olarak ilgili golf kulüpleri ile temasa geçebilirler. 

Okullarda uygulanabilir mi?

Futgolf açık havada, golf sahalarında oynanan bir oyun olduğundan ülkemizde bu ortamı sağlayabilecek bir okul bulma olasılığı oldukça az. Yine de teorik olarak futgolf ve oyun kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra en yakın futgolf sahasında oynanması sağlanabilir. 

Kaç yaş grubu bu spor için uygun?

Aşina olduğumuz bir tabirle futgolf 7’den 77’ye oynanabilecek bir oyundur. Turnuvalar sırasında rekabeti dengeleyebilmek adına 3 farklı yaş grubu altında kategoriler oluşturulmaktadır. Açık havada ve çok güzel doğal ortamlarda oynanan futgolf tüm aile bireylerinin birlikte oynayabileceği keyifli bir spor ortamı sunmaktadır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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