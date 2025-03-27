"Kimin Aklına Geldi Bu?" Dedirten Yeni Spor Dalı: Futgolf

Ülkemiz 2015 yılında futgolf ile tanıştı. Çeşitli nedenlerle çok kısıtlı bir çevrede kalan futgolf, 2018 yılında derneğimiz FGSD’nin kuruluşu ile birlikte büyük bir ivme kazandı. Özellikle İstanbul’da merkezi bir noktada bulunan Ataşehir Golf Kulübü’nün merkez saha olarak futgolf'e kapılarını açması ve derneğimizin girişimleri ile futgolf oynanabilecek yeni sahaların da ortaya çıkması ile düzenli olarak futgolf oynayan oyuncu sayısı da kısa sürede 200’ü geçti. Dernek olarak en büyük hedefimiz futgolf oynanabilecek sahaların ülke geneline yayılması ve ilgi duyan herkesin kolaylıkla oynayabilmesi.
2019 sezonunun son turnuvasında 2 kadın oyuncunun da içinde bulunduğu, 80’i aşkın katılımcının yarıştığı ve ülkemizin önde gelen markalarının sponsorlukları ile destek verdiği Antalya Grand Final Turnuvası’nda ulusal kanallarımızdan TRT 2’nin turnuva boyunca yaptığı yayınlar ve spor medyasının gösterdiği ilgi futgolf'ün gelişiminin ne noktada olduğunu gösteren güzel örneklerden biri oldu. FGSD olarak bazı üniversitelerin düzenlediği seminerlerde ve televizyonlardaki spor programlarında futgolf'e ilgi duyanları oyun hakkında bilgilendirme şansımız oldu.
Türkiyede faal bir kulüp var mı? Dernek, federasyon çalışmaları var mı?
Şu an ülkemizde iki futgolf derneği bulunuyor. Futgolf henüz federasyon aşamasına gelmedi ama derneğimiz futgolf liginin kurulmasına öncülük ederek bu doğrultuda kulüplerin oluşması için büyük bir fırsat yaratmış oldu. Şu an 8 futgolf kulübünün yer aldığı bu lig federasyon çalışmalarına da önemli bir temel oluşturacaktır. FIFG önderliğinde futgolf'ün olimpik sporlar arasına girmesi için de çalışmaların olumlu yönde devam ettiğini de göz önüne alarak ülkemizde de federasyon yapılanmasının hızlanacağını düşünüyoruz.
Oynamak isteyenler bu spora nasıl başlayabilir veya nereden ulaşabilir?
Bir futbol topu ve gerekli olan kıyafeti olan herkes bu spora kolaylıkla başlayabilir. İstanbul’da Ataşehir Golf Kulübü bizim merkez sahamız konumunda ve burada her hafta 2-3 farklı günde antrenman oyunları oynanabiliyor. Oynamak isteyenler info@futgolf.org email adresinden veya sosyal medyada @turkiyefutgolf Instagram hesabından veya direkt olarak Ataşehir Golf Kulübü’nden bilgi alabilirler.
İstanbul, Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Ankara’da bulunan diğer sahalarda oynamak için de derneğimizle veya direkt olarak ilgili golf kulüpleri ile temasa geçebilirler.
Okullarda uygulanabilir mi?
Futgolf açık havada, golf sahalarında oynanan bir oyun olduğundan ülkemizde bu ortamı sağlayabilecek bir okul bulma olasılığı oldukça az. Yine de teorik olarak futgolf ve oyun kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra en yakın futgolf sahasında oynanması sağlanabilir.
Kaç yaş grubu bu spor için uygun?
Aşina olduğumuz bir tabirle futgolf 7’den 77’ye oynanabilecek bir oyundur. Turnuvalar sırasında rekabeti dengeleyebilmek adına 3 farklı yaş grubu altında kategoriler oluşturulmaktadır. Açık havada ve çok güzel doğal ortamlarda oynanan futgolf tüm aile bireylerinin birlikte oynayabileceği keyifli bir spor ortamı sunmaktadır.
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