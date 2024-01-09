Gizemli Öyküleriyle Bilinen Harlan Coben'in Romanından Uyarlanan 'Beni Kandıramazsın' Dizisine Yorum Yağdı!
Gizemli Öyküleriyle Bilinen Harlan Coben'in Romanından Uyarlanan 'Beni Kandıramazsın' Dizisine Yorum Yağdı!
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Beni Kandıramazsın dizisi 'Fool Me Once' orijinal adıyla, Harlan Coben'in romanından uyarlanan bir Netflix dizisi.
Kocası Joe’nun vahşice öldürülmesini atlatmaya çalışan genç bir kadın olan Maya Stern, hayatının şokuyla karşı karşıya kalır.
Küçük kızını gözetlemek için evine kamera taktırmasının ardından kocası Joe'yu karşısında görür!
Cenaze töreni düzenlendiği için de kimse Maya'ya inanmaz.
Bu sırada Maya'nın yeğenleri Abby ve Daniel de birkaç ay önce annelerinin öldürülmesiyle ilgili gerçeği bulmaya çalışmaktadır.
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Acaba bu iki vaka arasında bir ilişki var mıdır?
Bu gizem dolu öykünün başrolünde Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage gibi isimler rol alıyor.
Danny Brocklehurst yaratıcısı olduğu dizi, Netflix'te yayınlandığı günden itibaren büyük beğeni topladı.
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