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Gizemli Öyküleriyle Bilinen Harlan Coben'in Romanından Uyarlanan 'Beni Kandıramazsın' Dizisine Yorum Yağdı!

Gizemli Öyküleriyle Bilinen Harlan Coben'in Romanından Uyarlanan 'Beni Kandıramazsın' Dizisine Yorum Yağdı!

Netflix
themyscira - Misafir Editör
09.01.2024 - 20:20

Gizem öyküleriyle ünlü Harlan Coben'in romanından uyarlanan Beni Kandıramazsın dizisi, 1 Ocak itibarıyla Netflix kütüphanesine eklenmişti. Yayınlandığı ilk günde Netflix'te en çok izlenenler listesine girmeyi başaran dizi izleyiciden tam not aldı.

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Beni Kandıramazsın dizisi 'Fool Me Once' orijinal adıyla, Harlan Coben'in romanından uyarlanan bir Netflix dizisi.

Beni Kandıramazsın dizisi 'Fool Me Once' orijinal adıyla, Harlan Coben'in romanından uyarlanan bir Netflix dizisi.

Kocası Joe’nun vahşice öldürülmesini atlatmaya çalışan genç bir kadın olan Maya Stern, hayatının şokuyla karşı karşıya kalır.

Kocası Joe’nun vahşice öldürülmesini atlatmaya çalışan genç bir kadın olan Maya Stern, hayatının şokuyla karşı karşıya kalır.

Küçük kızını gözetlemek için evine kamera taktırmasının ardından kocası Joe'yu karşısında görür!

Küçük kızını gözetlemek için evine kamera taktırmasının ardından kocası Joe'yu karşısında görür!

Cenaze töreni düzenlendiği için de kimse Maya'ya inanmaz.

Cenaze töreni düzenlendiği için de kimse Maya'ya inanmaz.

Bu sırada Maya'nın yeğenleri Abby ve Daniel de birkaç ay önce annelerinin öldürülmesiyle ilgili gerçeği bulmaya çalışmaktadır.

Bu sırada Maya'nın yeğenleri Abby ve Daniel de birkaç ay önce annelerinin öldürülmesiyle ilgili gerçeği bulmaya çalışmaktadır.
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Acaba bu iki vaka arasında bir ilişki var mıdır?

Acaba bu iki vaka arasında bir ilişki var mıdır?

Bu gizem dolu öykünün başrolünde Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage gibi isimler rol alıyor.

Bu gizem dolu öykünün başrolünde Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage gibi isimler rol alıyor.

Danny Brocklehurst yaratıcısı olduğu dizi, Netflix'te yayınlandığı günden itibaren büyük beğeni topladı.

Danny Brocklehurst yaratıcısı olduğu dizi, Netflix'te yayınlandığı günden itibaren büyük beğeni topladı.

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Siz diziyi izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım!

Siz diziyi izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım!
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