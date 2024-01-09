Gizemli Öyküleriyle Bilinen Harlan Coben'in Romanından Uyarlanan 'Beni Kandıramazsın' Dizisine Yorum Yağdı!

Gizem öyküleriyle ünlü Harlan Coben'in romanından uyarlanan Beni Kandıramazsın dizisi, 1 Ocak itibarıyla Netflix kütüphanesine eklenmişti. Yayınlandığı ilk günde Netflix'te en çok izlenenler listesine girmeyi başaran dizi izleyiciden tam not aldı.