Dizi ve Filmlerle İlgili Paylaştıkları Birbirinden Enteresan Tespitlerle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Dizi ve Filmlerle İlgili Paylaştıkları Birbirinden Enteresan Tespitlerle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
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1. Keçi sahnesi çık aklımdan!
2. Pádraic Súilleabháin yoldaşın olsun...
3. İbretlik tespit:
4. Her filmin bir gerçeklik payı vardır:
5. Oscar uzmanı mı?
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6. Harika tespit:
7. Ben de katıldım ama çıkmadı ya...
8. İnce bir tespit daha:
9. Mutlu olamayanlarda bugün...
10. Şimdiye kadar gelmemesi hata...
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11. Hiç bu açıdan bakmamıştık:
12. Haklı...
13. Allah kurtarsın kardeşim...
14. İlla kutuplaşalım mı istiyorsun?
15. Haftaya görüşmek üzere...
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