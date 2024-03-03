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Dizi ve Filmlerle İlgili Paylaştıkları Birbirinden Enteresan Tespitlerle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Dizi ve Filmlerle İlgili Paylaştıkları Birbirinden Enteresan Tespitlerle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 15:32

Merhabalar.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Twitter'da yani X'te birbirinden mizah dolu dizi ve film gönderileri paylaşıldı. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.

Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Keçi sahnesi çık aklımdan!

1. Keçi sahnesi çık aklımdan!
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2. Pádraic Súilleabháin yoldaşın olsun...

2. Pádraic Súilleabháin yoldaşın olsun...
twitter.com

3. İbretlik tespit:

3. İbretlik tespit:
twitter.com

4. Her filmin bir gerçeklik payı vardır:

4. Her filmin bir gerçeklik payı vardır:
twitter.com

5. Oscar uzmanı mı?

5. Oscar uzmanı mı?
twitter.com
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6. Harika tespit:

6. Harika tespit:
twitter.com

7. Ben de katıldım ama çıkmadı ya...

7. Ben de katıldım ama çıkmadı ya...
twitter.com

8. İnce bir tespit daha:

8. İnce bir tespit daha:
twitter.com

9. Mutlu olamayanlarda bugün...

9. Mutlu olamayanlarda bugün...
twitter.com

10. Şimdiye kadar gelmemesi hata...

10. Şimdiye kadar gelmemesi hata...
twitter.com
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11. Hiç bu açıdan bakmamıştık:

11. Hiç bu açıdan bakmamıştık:
twitter.com

12. Haklı...

12. Haklı...
twitter.com

13. Allah kurtarsın kardeşim...

13. Allah kurtarsın kardeşim...
twitter.com

14. İlla kutuplaşalım mı istiyorsun?

14. İlla kutuplaşalım mı istiyorsun?
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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