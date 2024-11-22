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Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden Barbie Rüya Evi'ne 22 Kasım 2024 Günün Fırsatları

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etiket Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden Barbie Rüya Evi'ne 22 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 03:46

22 Kasım 2024 tarihinde piyasada hangi ürünler indirimde, gelin birlikte göz atalım. Nespresso'nun zarif ve pratik kahve makineleri, bugün siz kahve severler için özel bir indirimle karşınızda. Ayrıca çocukların hayal dünyasını genişleten Barbie Rüya Evi de bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu ve daha pek çok ürün, bugün siz değerli tüketiciler için indirimde. İhtiyaçlarınıza ve zevklerinize uygun bu fırsatları kaçırmayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Karaca Swiss Crystal Mastermaid 6 Parça Midi Tencere Seti Shiny Black

1. Karaca Swiss Crystal Mastermaid 6 Parça Midi Tencere Seti Shiny Black

1.508,99 TL yerine indirimle 1.282,64 TL.

Karaca Swiss Crystal Mastermaid 6 Parça Midi Tencere Seti Shiny Black

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2. Yves Saint Laurent Saint Laurent Sl 557 002

2. Yves Saint Laurent Saint Laurent Sl 557 002

16.998,00 TL yerine şimdi 8.499,00 TL.

Yves Saint Laurent Saint Laurent Sl 557 002

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3. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem Ikilisi Seti

3. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem Ikilisi Seti

1.300,00 TL yerine şimdi 975,00 TL.

Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem Ikilisi Seti

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4. Lancome Idole EDP 25 ml + 10 ml + Mini Maskara Yılbaşı Seti

4. Lancome Idole EDP 25 ml + 10 ml + Mini Maskara Yılbaşı Seti

2.950,00 TL'den 2.212,00 TL'ye düştü.

Lancome Idole EDP 25 ml + 10 ml + Mini Maskara Yılbaşı Seti

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5. Mango Midi Maxi Yakalı Palto

5. Mango Midi Maxi Yakalı Palto

3.409,99 TL yerine 2.045,99 TL.

Mango Midi Maxi Yakalı Palto

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6. Krups KM8328 Grind Aroma Kahve Makinesi

6. Krups KM8328 Grind Aroma Kahve Makinesi

6.999,00 TL yerine  4.451,36 TL.

Krups KM8328 Grind Aroma Kahve Makinesi

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7. Calvin Klein Kadın Spor Ayakkabı, Beyaz

7. Calvin Klein Kadın Spor Ayakkabı, Beyaz

3.792,71 TL'den 1.978,90 TL'ye düştü.

Calvin Klein Kadın Spor Ayakkabı, Beyaz

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8. COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

8. COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

3.497,00 TL yerine şimdi 2.599,00 TL.

COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

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9. Barbie HMX10 BRB Dreamhouse

9. Barbie HMX10 BRB Dreamhouse

Prime Fırsatı ile 10.199,00 TL.

Barbie HMX10 BRB Dreamhouse

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10. Capone Outfitters Kalın Tabanlı Yuvarlak Burunlu İçi Tüylü Taba Süet Yarım Bot

10. Capone Outfitters Kalın Tabanlı Yuvarlak Burunlu İçi Tüylü Taba Süet Yarım Bot

Capone Outfitters markası, müşterilerine cazip indirimler sunuyor. Bu indirimler arasında, belirli ürünlerde %30'a varan indirimler bulunuyor. Ayrıca, bir ürün aldıktan sonra ikinci ürüne %15 indirim uygulanıyor. Bu fırsatlarla birlikte, marka takipçilerine özel 50TL değerinde mağaza kuponu da sunuluyor. 

Capone Outfitters Kalın Tabanlı Yuvarlak Burunlu İçi Tüylü Taba Süet Yarım Bot

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11. The Purest Solutions Yağlı Ve Karma Cilt Salisilik Asit Tonik 200 Ml

11. The Purest Solutions Yağlı Ve Karma Cilt Salisilik Asit Tonik 200 Ml

21-25 Kasım tarihleri arasında 3 saatte 1 flaş indirimlerde %40'a varan fırsatları kaçırmayın!

The Purest Solutions Yağlı Ve Karma Cilt Salisilik Asit Tonik 200 Ml

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12. Flormar Iconic Selection Makyaj Seti

12. Flormar Iconic Selection Makyaj Seti

600TL'ye 100 TL kupon, 800TL'ye 200TL kupon, 1000TL'ye 250TL kupon, sepette 600TL ve üzerine %25 indirim fırsatını kaçırmayın!

Flormar Iconic Selection Makyaj Seti

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13. Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi, Beyaz

13. Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi, Beyaz

Seçili Nespresso makinelerinde 100 kapsüle varan kapsül hediyelerini keşfedin.

Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi, Beyaz

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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