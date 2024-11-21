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Kasım İndirimlerinden Seçtik: Şık Kaliteli ve Uzun Ömürlü Olan Ev Tekstili ve Züccaciye Markaları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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etiket Kasım İndirimlerinden Seçtik: Şık Kaliteli ve Uzun Ömürlü Olan Ev Tekstili ve Züccaciye Markaları

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 14:57

Ev tekstili ve züccaciye kategorisinin en beğenilen tüm ürünlerini sizler için derledik. Nevresim takımlarından yemek setlerine, sofra takımından TV battaniyesine kadar aradığınız her şey burada. Hem de tüm sezonun en kaliteli, en uzun ömürlü, en güvenilir markalarıyla.

İşte kalitesi şaşırtmayan markaların en cazip fırsatları! 

Bu içerik 21.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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English Home

English Home

Ev dekorasyon ve tekstilinin liderlerinden English Home mağazasında kaçırılmayacak 2 al 1 öde fırsatı başladı. Her kategoride geçerli bu kampanyayla ister evinizi baştan sonra dizebilir, isterseniz de sevdiklerinize hediye alabilirsiniz.

Mesela her banyoyu renklendirmek ve kayma riskini önlemek için ideal olan bu paspas şu an 349,99 TL. İkili alımda da fiyat aynı. Kaçırmayın!

Seçili English Home Ürünlerinde 2 Al 1 Öde

Hepsiburada external

Madame Coco

Madame Coco

Mutfak eşyaları, sofra ürünleri, ev tekstili ve daha pek çok ürünüyle öne çıkan Madame Coco da kategorinin yıldız markaları arasında. Kasım ayına özel %50 indirime ek Hepsiburada'ya özel komison ve sepette indirim fırsatlarından yararlanmak için kampanyaya hemen bakmalısınız.

Mesela her sofraya çok yakışacak bu ahşap çerezliğin fiyatı 389,99 TL'den 195 TL'ye düşüyor. Stoklar tükenmeden koşun!

Madame Coco'da %50 İndirime Ek 250 TL Üzerine %50 İndirim + %15 Komisyon

Hepsiburada external

Berolige

Berolige

Berolige'nin harika nevresim takımlarını gördünüz mü? Eğer yatak odalarını yeni baştan süslemek istiyorsanız aradığınız tüm nevresim takımları şu an ekstra indirimli.

Örneğin bu minimal tasarımlı üründe fiyat 1.099 TL'den 824,25 TL'ye düşmüş. Resmen geçen yılın fiyatı!

Berolige Ürünlerinde Sepette %25 İndirim + Hepsiburada Destekli Toplam %20 Komisyon Kazancı!

Hepsiburada external

Tupperware

Tupperware

Tupperware kalitesiyle henüz tanışmadıysanız işte aradığınız fırsat ayağınıza geldi. Fazla yemekleri veya dünden kalmış yarım sebze meyveleri ilk günkü tazeliğinde korumak için çeşit çeşit ürün marka mağazasında mevcut. Üstelik her şeyde geçerli 3 al 2 öde kampanyası var.

Mesela bu çok amaçlı saklama kabında fiyat 575 TL. Ama yanına 2 adet daha ekleyerek çoklu alımda avantaj yakalabilirsiniz!

Tupperware 3 Al 2 Öde Fırsatı + %15 Komisyon Kazancı!

Hepsiburada external

Rakle

Rakle

Gelelim sofra şıklığına...

Kurduğunuz sofralarla misafirlerinizi büyülemek ve her yemek masasını göz alıcı hale getirmek istiyorsanız, Rakle'nin %50'ye varan indirimlerine kesinlikle bakmalısınız. Üstelik sepette komisyon imkanı da mevcut.

Mesela her sofraya yakışan altın detaylı bu şık bardak setinde fiyat 874,48 TL'den 524,69 TL'ye kadar düşüyor. Alın, aldırın!

Rakle Sepette %50'ye Varan İndirimler + %15 Komisyon Kazancı

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Neoflam

Neoflam

Isıyı homojen şekilde dağıtarak tüm yemekleri daha kıvamlı ve lezzetli yapan Neoflam'ın kalitesi tartışılmaz. Büyüklü küçüklü her ürünüyle beğeni kazanan markanın sunduğu bu fırsat, tencere takımlarınızı baştan yenilemeniz için gayet yeterli.

Herkesin severek kullandığı bu 8 parça set şu an 9.140 TL'den 7.056 TL'ye inmiş durumda. Kaçırmayın!

Neoflam Mutfak Ürünlerinde Sepette %20 Net İndirim

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Linens

Linens

Ev dekorasyonun bir diğer yıldızı Linens'in 2 al 1 öde kampanyası tüm evi sil baştan dekore etmenizi sağlayacak. Üstelik mağazaya yılbaşı konseptli ürünler çoktan gelmiş. Mesela yılbaşı salonlarına çok yakışacak bu LED'li ev dekoru 599 TL, ama iki adet alırsanız tanesi 300 TL'ye geliyor.

Linens Mağazasında 2 Al 1 Öde Fırsatı!

Hepsiburada external

Thermoad

Thermoad

Döküm tava ihtiyacınız varsa Thermoad mutfak ürünlerindeki %25 indirim artı kupon fırsatını mutlaka değerlendirmelisiniz. Yapışmaz ve çizilmez tava setleri her tür yemeği daha kolay pişirmenizi sağlayacak.

Mesela bu ikili sahan seti herkesin favorisi olan bir ürün. Fiyatı da 623,05 TL'den 467,29 TL'ye gerilemiş. Sepette kuponu da var!

Daha ne olsun!

Thermoad Mutfak Ürünlerinde Sepette %25 Net İndirim + 300 TL Kupon

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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