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Kasım İndirimlerinden Seçtik: Her Kategorinin En Çok Satanları Burada!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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etiket Kasım İndirimlerinden Seçtik: Her Kategorinin En Çok Satanları Burada!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 12:47

Amazon'un Kasım ayına özel fırsatlarından hala yararlanmadınız mı? Öyleyse bu içerik çok hoşunuza gidecek. Çünkü kozmetikten giyime, elektronikten ev yaşama kadar her kategorinin yıldızlarını sizler için derledik. İşte herkesin satın almalara doyamadığı o fırsat ürünler! 👇👇👇 

Bu içerik 21.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Not: Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Adidas ALPHAEDGE Erkek Spor Ayakkabı

Adidas ALPHAEDGE Erkek Spor Ayakkabı

Adidas'ın kaydırmaz tabanlı, nefes alır yapıdaki bu rahat spor ayakkabısı moda kategorisinde başı çeken ürün. Alan herkesin memnun kaldığı bu ayakkabıyı günlük giyimden şık kombinlere kadar tüm tarzlara eklemek mümkün. 

Üstelik fiyatı şu an Amazon Prime üyelerine özel 1.495,30 TL, sepette ek indirimi de var. Mutlaka bakın!

Adidas ALPHAEDGE Erkek Spor Ayakkabı

Amazon external

Quantum Fenerbahçe Taraftar Saati

Quantum Fenerbahçe Taraftar Saati

Her taraftar erkeğin tarzını tamamlamaya ideal olan Fenerbahçe konseptli kol saati kategorinin en çok satan 2. ürünü. Lacivert kordonu, şık tasarımı ve içindeki logo detaylarıyla harika görünüyor.

Fiyatı 2.340 TL'den 1.716'ya inmişken mutlaka değerlendirilmeli.

Quantum Fenerbahçe Taraftar Saati

Amazon external

Adidas GALAXY 7 M Erkek Spor Ayakkabı

Adidas GALAXY 7 M Erkek Spor Ayakkabı

Adidas'ın koşu stilinden ilham alan bu ayakkabısı kategorinin bir diğer çok satanı. Günlük kullanıma uygun yapısı ve her giyim tarzına uygun tasarımıyla dolapların tek eksiği olabilir. Üstelik farklı renk seçenekleri de mevcut.

Fiyatı ise Prime Üyelerine özel 1.694,35 TL.

Diğer sneaker ürünler için buraya bakmayı unutmayın!

Adidas GALAZY 7M Erkek Spor Ayakkabı

Not: Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon external

Gymhams Büzgülü Tayt

Gymhams Büzgülü Tayt

Her mevsim giyilecek rahatlıkla ve kalitede olan bu büzgülü tayt vücudu sımsıkı gösteriyor. Üstelik büzgülü olduğundan diğer taytlardan çok daha şık ve farklı görünüyor.

Fiyatı sadece 399,99 TL. Tam sepete atmalık değil de ne?

Diğer tayt modellerine buradan bakabilirsiniz.

Gymhams Büzgülü Tayt

Amazon external

New Balance MS109 Erkek Spor Ayakkabı

New Balance MS109 Erkek Spor Ayakkabı

Moda kategorisinin çok satanları genellikle erkek spor ayakkabıları. Kategorinin 5. en favori ürünü klasik ve retro stilli bu New Balance ayakkabı. Nefes alabilir üst yüzeyi ve süet kaplamaları ile hem çok şık hem de çok rahat.

Fiyat şu an 1.090,93 TL'ye kadar düşmüş durumda.

New Balance MS109 Erkek Spor Ayakkabı

Amazon external
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HUIOP Çok İşlevli Kalemtıraş

HUIOP Çok İşlevli Kalemtıraş

Kırtasiye kategorisinin en favorisi bu mükemmel kalemtıraş modeli. Öğrencilere çok faydalı olacak bu çok işlevli kalemtıraş tam bir hayat kurtarıcı. 2 delikli yapısıyla farklı kalınlıkta kalemleri açabiliyor. Kapalı haznesi sayesinde de açılan kısımları içinde biriktiriyor.

Sepete eklemelik bu harika ürün şu an Amazon'la 841,89 TL. Üstelik pembe rengi de var!

HUIOP Çok İşlevli Kalemtıraş

Not: Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon external

Winsor&Newton Yağlı Boya

Winsor&Newton Yağlı Boya

Her türlü boyama ve resim işlemi için harika olan bu kaliteli yağlı boya yoğun renk pigmentine sahip. Yani az miktarla bile kağıt üzerinde doygun bir renk yaratıyor.

Envai çeşit renk seçeneği olan üründe fiyat şu an 169,50 TL.

Winsor&Newton Yağlı Boya

Amazon external

Faber-Castell Versatil Kalem

Faber-Castell Versatil Kalem

Kırtasiye ürünü denilince akla gelen en popüler marka elbette Faber-Castell. Ömürlük kullanım imkanı sunan, özel tasarımıyla parmakları yormayan bu kullanışlı kalem de herkesin ihtiyacını karşılayacak. 

Fiyatı 195 TL'yken kesinlikle değerlendirilmeli.

Diğer versatil kalemlere buradan bakabilirsiniz. 

Faber-Castell Versatil Kalem

Amazon external

Scrikss Vintage 33 Dolma Tükenmez Kalem Takımı

Scrikss Vintage 33 Dolma Tükenmez Kalem Takımı

Tüm yazı ihtiyaçlarını gidermek için tasarlanan bu tükenmez kalem setinin içinde yok yok. Farklı kalınlıktaki kalemlerden oluşan kaliteli setin fiyatı 481 TL. Bakmadan geçmeyin!

Scrikss Vintage 33 Dolma Tükenmez Kalem Takımı

Not: Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon external

2024 Masa Takvimi

2024 Masa Takvimi

Yeni yıla yaklaşırken masanızı şöyle sevimli bir takvimle süslemek istemez miydiniz? Çünkü kategorinin en çok satan 5. ürünü olan bu masa takvimi gerçekten sudan ucuz. 

Fiyatı sadece ama sadece 15,85 TL. Herkes mutlaka incelemeli!

2024 Masa Takvimi

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YUMILI Magnezyum Metal Çubuk

YUMILI Magnezyum Metal Çubuk

Gelelim spor ve outdoor kategorisine...

Bu kategorinin ilk sırasında her derde deva bir acil durum aksesuarı var. Kamp ateşi, yürüyüş yolu ve keşif alanlarında kullanılan ürün doğa tutkunlarının güvenliğini artırmak için geliştirilmiş.

Fiyatı da şu an 253, 74 TL. İlgisi olanlar kaçırmasın!

YUMILI Magnezyum metal çubuk

Amazon external

Arena AIR-SPEED Yetişkin Yüzücü Gözlüğü

Arena AIR-SPEED Yetişkin Yüzücü Gözlüğü

Yüzme performansını artırmak için geliştirilmiş bu yetişkin gözlüğü, her yüzücünün ihtiyacını karşılamaya ideal. Kategorinin en çok satanlarından olan ürün gözleri su geçirmez şekilde koruyor. Yumuşak kayışları ise başı ve gözleri sıkıştırmıyor.Fiyat şu an Amazon Prime üyeleri için 1.436,49 TL. 

Arena AIR-SPEED Yetişkin Yüzücü Gözlüğü

Not: Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon external

JULYKAI Buz Pateni Bıçağı Kılıfları

JULYKAI Buz Pateni Bıçağı Kılıfları

Paten ekipmanlarının güvenle saklanmasını ve taşınmasını sağlayan bu muhteşem renkli kılıflar ihtiyacı olanların mutlaka bakması gereken ürünler arasında. Kategorinin en sevilenlerinden olan kılıf hem çok tatlı görünüyor hem de paten bıçaklarını hasardan koruyor.

Fiyat 446,38 TL.

JULYKAI Buz Pateni Bıçağı Kılıfları

Amazon external

Campout Mocha Pot 6 Bardak

Campout Mocha Pot 6 Bardak

Kamp ve doğa denilince akla gelen en temel ihtiyaçlardan biri elbette kahve. Kahveyi tam kıvamında pişiren 6 bardak kapasiteli bu dayanıklı mocha pot, bu nedenle her doğa tutkununun incelemesi gereken bir ürün.

Fiyat hazır 600 TL iken kesinlikle bakın. 

Kamp mutfağındaki diğer ihtiyaçlarınız içinse buraya tıklayabilirsiniz.

Campout Mocha Pot 6 Bardak

Amazon external

Bestway Dominator Şnorkel Seti

Bestway Dominator Şnorkel Seti

Kategorinin en favori 5. ürünü, 3 yaş üzeri çocuklara hitap eden bu dayanıklı ve renkli şnorkel seti. UV ve darbe koruma etkisi olan ürün aynı zamanda lateks içermiyor. Yani çocuk sağlığı açısından çok güvenli. Yaza şimdiden hazırlanmak isteyenler için çok avantajlı.

Fiyat 394,96 TL. Bizce kaçmaz!

Bestway Dominator Şnorkel Seti

Amazon external
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Çift Başlı LED Duvar Lambası

Çift Başlı LED Duvar Lambası

Ev-yaşam kategorisinin en favori ürünü aşınmaya ve kırılmaya dayanıklı olan bu birinci sınıf LED duvar lambası. Yumuşak ve göz yormayan ışığı, uzun ve verimli çalışma süresi ile ev dekorasyonu için harika bir ürün.

Fiyat: 960,63 TL. Mutlaka inceleyin!

Çift başlı Led Duvar Lambası

Amazon external

SUVAY Mikrofiber Temizlik Bezi

SUVAY Mikrofiber Temizlik Bezi

Ultra su emma kapasitesi ve yumuşacık dokusuyla temizliği kolaylaştıran temizlik bezi seti, kategorinin ikinci en iyisi. Ev, araba, cam gibi her yüzeyde rahat kullanım sunan bu bezlere mutlaka bakın.

Fiyat: 219,90 TL. Her eve lazım!

SUVAY Mikrofiber Temizlik Bezi

Amazon external

Tablocenter 3 Parçalı Kanvas Tablo

Tablocenter 3 Parçalı Kanvas Tablo

Duvalarınızı süslemek için özel tasarım tabloları uzakta aramanıza gerek yok. Çünkü mask temalı, 3 parçalı bu kanvas tablo seti yeterince şık. Üstelik farklı ebat ve desen seçenekleri mevcut.Fiyat: 85,70 TL. Kaçmaz!

Diğer modeller de burada!

Tablocenter 3 Parçalı Kanvas Tablo

Amazon external

Mapofx - Gez - kazı Türkiye Haritası

Mapofx - Gez - kazı Türkiye Haritası

Sevdiklerinize hediye etmelik özel ürünler arıyorsanız bu farklı harita çok hoşunuza gidecek. Gezilen yerleri kazıyıp renklendirme özelliği olan harita, hem yeni rotalar çizmek için ilham oluyor hem de çok tatlı görünüyor. Üstelik magnet özelliği de var.

Fiyat 165 TL. Tam sepete eklemelik!

Mapofx - Gez - kazı Türkiye Haritası

Not: Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon external

Kırmızı Renkli Sütun Blok Mum

Kırmızı Renkli Sütun Blok Mum

Blok mumların girdiği her ortamı güzelleştirme özelliği var. Bu nedenle yılın her dönemi bitmeyen ihtiyaçlardan biri de onlar. Eğer indirimi evinizi süslemek için değerlendirmek isterseniz doğru yerdesiniz. Kategorinin en çok satan 5. ürünü bu uzun yanış süreli blok mum seti. 

Fiyat: 204,64 TL. Rengi de tam yılbaşı konseptine uygun!

Diğer blok mum modelleri için buraya bakmayı unutmayın!

Kırmızı Renkli Sütun Blok Mum

Amazon external
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Usams US-ZB239 Telefon Gimbal

Usams US-ZB239 Telefon Gimbal

Çekim yaparken titreme ve sarsıntı sorunlarını ortadan kaldıran bu harika ürün, elektronik kategorisinin en favorisi. Yapay zeka destekli olduğundan canlı yayında görüntüyü otomatik düzeltiyor. Ayrıca 360 derece dönerek her yönde çekim yapma imkanı sunuyor.

Fiyat: 479 TL.

Usams US-ZB239 Telefon Gimbal

Amazon external

TCL S643W 3.1 KANAL 240W SOUNDBAR

TCL S643W 3.1 KANAL 240W SOUNDBAR

Tam teşekküllü bir ev ses sistemi arıyorsanız, tebrikler buldunuz. Oldukça kullanışlı ve kaliteli olan bu set harika bir ses düzeyine sahip. Tasarımı ise minimal olduğundan her ev stiline çok yakışacağı kesin.

Fiyat 5.699 TL. Markanın diğer ürünleri de burada!

TCL S643W 3.1 KANAL 240W SOUNDBAR

Amazon external

SUANPOT Samsung Galaxy S10 Kılıf

SUANPOT Samsung Galaxy S10 Kılıf

Galaxy S10'a özel üretilen bu içi kadife kılıf kategorideki en favori 3. ürün. Kırılma ve darbe emici özelliği olduğundan ultra koruma sağlıyor. Ayrıca kapaklı yapısı sayesinde telefon tutucu işlevi de görüyor.

Fiyat 400,16 TL. Üstelik farklı renk seçenekleri mevcut. Mutlaka inceleyin!

SUANPOT Samsung Galaxy S10 Kılıf

Amazon external

İphone 11 Lansman Kılıf

İphone 11 Lansman Kılıf

iPhone 11'e özel üretilen bu içi kadife lansman kılıf da hala çok satanlar arasında. Harika rengi ve dayanıklı sertleştirilmiş gövdesi telefonu düşme ve çarpmalara karşı koruyor.

Fiyatı şu an sadece 99 TL. Dilerseniz diğer modellere buradan bakabilirsiniz.

İphone 11 Lansman Kılıf

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20W TYPE C to Lightning iPhone Dönüştürücü

20W TYPE C to Lightning iPhone Dönüştürücü

Ve bu kategorinin en favori 5. ürünü tam bir hayat kurtarıcı işleve sahip. Type-C ve iPhone dönüşümü için kullanılan kablo araç içi kullanıma uygun. Ayrıca şarj kablosu bağlantısına sahip. Yani günlük ihtiyaçları karşılamak için birebir.

20W TYPE C to Lightning iPhone Dönüştürücü

Not: Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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