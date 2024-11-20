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ŞOK'a Baba Koltuğu Geliyor! 23 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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etiket ŞOK'a Baba Koltuğu Geliyor! 23 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.11.2024 - 12:36

ŞOK 23 Kasım - 30 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 Kasım - 30 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Petrix Hareket Sensörlü Şarjlı Yuvarlak Işık 99,95 TL,

Petrix Hareket Sensörlü Şarjlı Yuvarlak Işık 99,95 TL,

  • Petrix Dokunmatik Ördek / Armut / Tost Gece Lambası 249 TL, 

  • Renkli TopUSB Işık Zincir 119 TL, 

  • Orbus Simli YuvarlakIşık Zinciri 149 TL,

  • Halat Dekoratif Aydınlatma 219 TL,

  • Wellsoft Tv Battaniyes 189 TL,

  • Visco Ortopedik Yastık 399 TL, 

  • Kadın Ev Botu 249 TL, 

  • 3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti 599 TL, 

  • Uyku Çorabı 34,95 TL,

  • Kadın/Erkek Terlik 54,95 TL,

  • Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL, 

  • Nerf Elite 2.0 Slyshot 169 TL, 

  • Gokidy BüyükSpor Araba 199 TL, 

  • Lisanslı Puzzle 49,95 TL, 

  • Hot Wheels İkili Arabalar 149 TL, 

  • 30 cm Barbie Bebek 199 TL, 

  • Mini Odam Bebek Set 69,95 TL,

  • Masaüstü Körling Oyunu 119 TL, 

  • Hikaye Kitabı Çeşitleri 24,95 TL, 

  • Matchbox AvrupaAraçları Serisi 79,95 TL, 

  • Saç Kurutmalı Güzellik Seti 99,95 TL, 

  • Melisa'nın Bisikleti 129 TL,

  • Buz Tuzağı Oyunu 129 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 276 gram Ülker Hanımeller 49 TL, 

  • 700 ml Ace Çamaşır Sulu Pro. Formül Köpük Sprey 60 TL,

  • 6x330 ml Tamek Ice Tea Şeftali / Karpuz-Çilek 70 TL, 

  • Kotex Hijyenik Ped 49 TL,

  • 2 litre Bingo Sıvı Bakım Deterjanı 65 TL

Mobilyalar;

Mobilyalar;

Elektronik ürünler;

Elektronik ürünler;

Birçok indirimli elektronik aleti bulabileceğiniz Gülümseten Kasım indirimleri burada.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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