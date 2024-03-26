Netflix'in Kore Dizisi 'Chicken Nugget'ı İzleyenler Linç Dolu Yorumlar Yapmaktan Geri Duramadı!

15 Mart günü Netflix'te gösterime giren Kore dizisi 'Chicken Nugget' absürd komedi konusu ve gizemli senaryosuyla son zamanlarda en çok izlenen yapımlardan biri. Ancak ne kadar çok izlense de dizi, izleyenlerin kötü yorumlarından kurtulamadı. Gelin önce dizinin ayrıntılarına, sonra da izleyicilerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.