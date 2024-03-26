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Netflix'in Kore Dizisi 'Chicken Nugget'ı İzleyenler Linç Dolu Yorumlar Yapmaktan Geri Duramadı!

Netflix'in Kore Dizisi 'Chicken Nugget'ı İzleyenler Linç Dolu Yorumlar Yapmaktan Geri Duramadı!

kore dizileri dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 13:52

15 Mart günü Netflix'te gösterime giren Kore dizisi 'Chicken Nugget' absürd komedi konusu ve gizemli senaryosuyla son zamanlarda en çok izlenen yapımlardan biri. Ancak ne kadar çok izlense de dizi, izleyenlerin kötü yorumlarından kurtulamadı. Gelin önce dizinin ayrıntılarına, sonra da izleyicilerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Netflix'te yayınlanan Kore dizileri dijital platformun adeta altını üstüne getiriyor. Son zamanlarda Kore dizilerine hayranlığın artışı da bunun göstergelerinden biri.

Ancak Netflix'te yayınlanan bir dizi var ki Kore dizi hayranlarının kötü yorumlarına maruz kalmaktan kendini kurtaramadı. Evet, Chicken Nugget'tan bahsediyoruz.

Ancak Netflix'te yayınlanan bir dizi var ki Kore dizi hayranlarının kötü yorumlarına maruz kalmaktan kendini kurtaramadı. Evet, Chicken Nugget'tan bahsediyoruz.

Lee Byeong-heon tarafından yönetilen ve başrollerinde Ryu Seung-ryong ve Ahn Jae-hong'un yer aldığı 2024 yılı Güney Kore yapımı komedi ve gizem türündeki dizi, 15 Mart günü Netflix'te yerini aldı.

Lee Byeong-heon tarafından yönetilen ve başrollerinde Ryu Seung-ryong ve Ahn Jae-hong'un yer aldığı 2024 yılı Güney Kore yapımı komedi ve gizem türündeki dizi, 15 Mart günü Netflix'te yerini aldı.

10 bölüm yayınlanan Chicken Nugget, bir şirket başkanının kızı olan Choi Min-ah'ın yeni bir makineyi yorgunluğuna yardımcı olan bir cihaz sanıp yanlışlıkla bir tavuk parçasına dönüşmesini konu alıyor.

10 bölüm yayınlanan Chicken Nugget, bir şirket başkanının kızı olan Choi Min-ah'ın yeni bir makineyi yorgunluğuna yardımcı olan bir cihaz sanıp yanlışlıkla bir tavuk parçasına dönüşmesini konu alıyor.

Dizi, Choi Min-ah'ın babası Choi Seon-man ile ona aşık olan stajyer Go Baek-joong'uni onu tekrar insana dönüştürmeye çalışırken beklenmedik sırları keşfetmelerini anlatıyor.

Dizi, Choi Min-ah'ın babası Choi Seon-man ile ona aşık olan stajyer Go Baek-joong'uni onu tekrar insana dönüştürmeye çalışırken beklenmedik sırları keşfetmelerini anlatıyor.
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Diziyi izleyenler Chicken Nugget'ı absürd konusu yüzünden eleştiriyor. Öyle ki diziyi aşırı eğlenceli umanlar bile dizinin çok saçma olduğunu dile getirmekten kendilerini alamıyor.

Diziyi izleyenler Chicken Nugget'ı absürd konusu yüzünden eleştiriyor. Öyle ki diziyi aşırı eğlenceli umanlar bile dizinin çok saçma olduğunu dile getirmekten kendilerini alamıyor.

Peki Chicken Nugget'ı izleyen diğer Kore dizisi hayranları diziye ne yorumlar yaptı? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

Peki Chicken Nugget'ı izleyen diğer Kore dizisi hayranları diziye ne yorumlar yaptı? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz Chicken Nugget hakkında ne düşünüyorsunuz? Diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

Siz Chicken Nugget hakkında ne düşünüyorsunuz? Diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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