Paylaştıkları Letterboxd Film İncelemeleriyle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Film izlemeyi seven ve yorum yapmaktan asla geri duramayan sinefiller, Letterboxd incelemeriyle adeta sosyal medyada gülmekten kırıp geçiriyor. X'te @PARANOlDANDR0ID hesabıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, 'En sevdiğiniz Letterboxd yorumunuz ne?' sorusunu sorunca kullanıcılardan birbirinden komik alıntılar geldi. Gelin onlara hep birlikte göz atalım.