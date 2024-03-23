Paylaştıkları Letterboxd Film İncelemeleriyle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Paylaştıkları Letterboxd Film İncelemeleriyle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Film izlemeyi seven ve yorum yapmaktan asla geri duramayan sinefiller, Letterboxd incelemeriyle adeta sosyal medyada gülmekten kırıp geçiriyor. X'te @PARANOlDANDR0ID hesabıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, 'En sevdiğiniz Letterboxd yorumunuz ne?' sorusunu sorunca kullanıcılardan birbirinden komik alıntılar geldi. Gelin onlara hep birlikte göz atalım.
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Sinefiller, yaptıkları film yorumlarıyla adeta sosyal medyada çığır açıyor. Bunlar bazen komik ama bazen de trajikomik olabiliyor. Özellikle Letterboxd'da
X'te @PARANOlDANDR0ID hesabıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, "En sevdiğiniz Letterboxd yorumunuz ne?" sorusunu takipçilerine sordu ve birbirinden komik yanıtlar aldı.
Gelin o Letterboxd film yorumlarına hep birlikte bakalım.
1. Basmane'deki izbe otelin sahibine duyurulur...
2. Cuk oturmuş.
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3. Niye o kadar izledin kardeşim?
4. Haklı bir yorum:
5. Hızlı ve öfkeli...
6. 2 beğeni az olmuş sanki ama sen bilirsin.
7. Şef öyle böyle kafayı yememiş...
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8. Oscar ödüllü film nasıl daha kötü anlatılabilirdi ki?
9. Predestination filminin senaristi ağlıyor şu an.
10. Bayıldığı şeye bak...
11. Ayıp etmişsin...
12. Kül filmini beğenmeyenler toplanın!
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13. Kandan keş olmuşuz...
14. Dakota abla mı yaptı bu yorumu?
15. Çok hazırlıksız yakalandım bu soruya:
16. Ee Napolyon ne demiş: Love love love!
17. İbretlik tespit gerçekten.
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18. Hahahaha ne alaka bu şimdi?
19. Puan verme kıstasına hayran kaldık!
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