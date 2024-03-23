Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Paylaştıkları Letterboxd Film İncelemeleriyle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Paylaştıkları Letterboxd Film İncelemeleriyle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 15:21

Film izlemeyi seven ve yorum yapmaktan asla geri duramayan sinefiller, Letterboxd incelemeriyle adeta sosyal medyada gülmekten kırıp geçiriyor. X'te @PARANOlDANDR0ID hesabıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, 'En sevdiğiniz Letterboxd yorumunuz ne?' sorusunu sorunca kullanıcılardan birbirinden komik alıntılar geldi. Gelin onlara hep birlikte göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sinefiller, yaptıkları film yorumlarıyla adeta sosyal medyada çığır açıyor. Bunlar bazen komik ama bazen de trajikomik olabiliyor. Özellikle Letterboxd'da

X'te @PARANOlDANDR0ID hesabıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, "En sevdiğiniz Letterboxd yorumunuz ne?" sorusunu takipçilerine sordu ve birbirinden komik yanıtlar aldı.

X'te @PARANOlDANDR0ID hesabıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, "En sevdiğiniz Letterboxd yorumunuz ne?" sorusunu takipçilerine sordu ve birbirinden komik yanıtlar aldı.
twitter.com

Gelin o Letterboxd film yorumlarına hep birlikte bakalım.

1. Basmane'deki izbe otelin sahibine duyurulur...

1. Basmane'deki izbe otelin sahibine duyurulur...
twitter.com

2. Cuk oturmuş.

2. Cuk oturmuş.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

3. Niye o kadar izledin kardeşim?

3. Niye o kadar izledin kardeşim?
twitter.com

4. Haklı bir yorum:

4. Haklı bir yorum:
twitter.com

5. Hızlı ve öfkeli...

5. Hızlı ve öfkeli...
twitter.com

6. 2 beğeni az olmuş sanki ama sen bilirsin.

6. 2 beğeni az olmuş sanki ama sen bilirsin.
twitter.com

7. Şef öyle böyle kafayı yememiş...

7. Şef öyle böyle kafayı yememiş...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

8. Oscar ödüllü film nasıl daha kötü anlatılabilirdi ki?

8. Oscar ödüllü film nasıl daha kötü anlatılabilirdi ki?
twitter.com

9. Predestination filminin senaristi ağlıyor şu an.

9. Predestination filminin senaristi ağlıyor şu an.
twitter.com

10. Bayıldığı şeye bak...

10. Bayıldığı şeye bak...
twitter.com

11. Ayıp etmişsin...

11. Ayıp etmişsin...
twitter.com

12. Kül filmini beğenmeyenler toplanın!

12. Kül filmini beğenmeyenler toplanın!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

13. Kandan keş olmuşuz...

13. Kandan keş olmuşuz...
twitter.com

14. Dakota abla mı yaptı bu yorumu?

14. Dakota abla mı yaptı bu yorumu?
twitter.com

15. Çok hazırlıksız yakalandım bu soruya:

15. Çok hazırlıksız yakalandım bu soruya:
twitter.com

16. Ee Napolyon ne demiş: Love love love!

16. Ee Napolyon ne demiş: Love love love!
twitter.com

17. İbretlik tespit gerçekten.

17. İbretlik tespit gerçekten.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

18. Hahahaha ne alaka bu şimdi?

18. Hahahaha ne alaka bu şimdi?
twitter.com

19. Puan verme kıstasına hayran kaldık!

19. Puan verme kıstasına hayran kaldık!
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?