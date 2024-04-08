Hollywood'un Dışladığı 88'lik Yönetmen Woody Allen Neden Emekli Olmak İstediğini Açıkladı
Hollywood'un Dışladığı 88'lik Yönetmen Woody Allen Neden Emekli Olmak İstediğini Açıkladı
Cinsel taciz suçlamaları yüzünden Hollywood'dan dışlanan ünlü yönetmen ve oyuncu Woody Allen verdiği bir röportajda emekli olabileceğini ima etti. 88 yaşındaki Allen'in açıklamasına gelin hep birlikte bakalım.
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88 yaşındaki Amerikalı oyuncu, senarist ve yönetmen Woody Allen, 'Annie Hall', 'Manhattan' ve 'Midnight in Paris' filmleriyle tanınan bir isim.
Hollywood ünlüsü geçtiğimiz sene 50. filmi 'Coup de chance'ın prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapmıştı.
Festivalde filmi beğenilen Allen, üç dakika boyunca ayakta alkışlanmış ancak protesto edilmişti. Protestocular üzerinde "Spot ışıklarını tecavüzcünün üzerinden alın" yazan kağıtlarla eylem yapmıştı.
Nedenine gelince Woody Allen, 1992 yılında evlatlık kızı Dylan Farrow'a cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Çocuk cinsel istismarı kliniği ve New York Sosyal Hizmetler Departmanı tarafından soruşturma açılmıştı.
Allen, kendisine açılan davalardan aklanmıştı. Ancak her zaman masum olduğunu savunsa da Hollywood tarafından dışlanmıştı.
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T24'ün haberine göre Allen şu sıralar (yine) emekli olmayı düşündüğünü ima eden açıklamalarda bulunuyor. Ünlü oyuncu Air Mail'e verdiği bir röportajda erotik gerilim filmi Coup de Chance'in son filmi olabileceğini söyledi.
Kararsız olduğunu söyleyen Woody Allen yaptığı açıklamada,
Yönetmenin şikayetçi olduğu bir diğer konu da filmlerin dağıtım şekliydi. Zira erotik gerilim filminin dağıtımı gecikmiş, gizli gösterimlerin ardından vizyona girmişti.
Allen konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
Siz Woody Allen'in emekli olma fikrine ve sinemanın değişime uğramasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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