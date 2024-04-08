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Hollywood'un Dışladığı 88'lik Yönetmen Woody Allen Neden Emekli Olmak İstediğini Açıkladı

Hollywood'un Dışladığı 88'lik Yönetmen Woody Allen Neden Emekli Olmak İstediğini Açıkladı

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 23:30

Cinsel taciz suçlamaları yüzünden Hollywood'dan dışlanan ünlü yönetmen ve oyuncu Woody Allen verdiği bir röportajda emekli olabileceğini ima etti. 88 yaşındaki Allen'in açıklamasına gelin hep birlikte bakalım.

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88 yaşındaki Amerikalı oyuncu, senarist ve yönetmen Woody Allen, 'Annie Hall', 'Manhattan' ve 'Midnight in Paris' filmleriyle tanınan bir isim.

88 yaşındaki Amerikalı oyuncu, senarist ve yönetmen Woody Allen, 'Annie Hall', 'Manhattan' ve 'Midnight in Paris' filmleriyle tanınan bir isim.

Hollywood ünlüsü geçtiğimiz sene 50. filmi 'Coup de chance'ın prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapmıştı.

Hollywood ünlüsü geçtiğimiz sene 50. filmi 'Coup de chance'ın prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapmıştı.

Festivalde filmi beğenilen Allen, üç dakika boyunca ayakta alkışlanmış ancak protesto edilmişti. Protestocular üzerinde "Spot ışıklarını tecavüzcünün üzerinden alın" yazan kağıtlarla eylem yapmıştı.

Festivalde filmi beğenilen Allen, üç dakika boyunca ayakta alkışlanmış ancak protesto edilmişti. Protestocular üzerinde "Spot ışıklarını tecavüzcünün üzerinden alın" yazan kağıtlarla eylem yapmıştı.

Nedenine gelince Woody Allen, 1992 yılında evlatlık kızı Dylan Farrow'a cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Çocuk cinsel istismarı kliniği ve New York Sosyal Hizmetler Departmanı tarafından soruşturma açılmıştı.

Nedenine gelince Woody Allen, 1992 yılında evlatlık kızı Dylan Farrow'a cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Çocuk cinsel istismarı kliniği ve New York Sosyal Hizmetler Departmanı tarafından soruşturma açılmıştı.

Allen, kendisine açılan davalardan aklanmıştı. Ancak her zaman masum olduğunu savunsa da Hollywood tarafından dışlanmıştı.

Allen, kendisine açılan davalardan aklanmıştı. Ancak her zaman masum olduğunu savunsa da Hollywood tarafından dışlanmıştı.
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T24'ün haberine göre Allen şu sıralar (yine) emekli olmayı düşündüğünü ima eden açıklamalarda bulunuyor. Ünlü oyuncu Air Mail'e verdiği bir röportajda erotik gerilim filmi Coup de Chance'in son filmi olabileceğini söyledi.

T24'ün haberine göre Allen şu sıralar (yine) emekli olmayı düşündüğünü ima eden açıklamalarda bulunuyor. Ünlü oyuncu Air Mail'e verdiği bir röportajda erotik gerilim filmi Coup de Chance'in son filmi olabileceğini söyledi.

Kararsız olduğunu söyleyen Woody Allen yaptığı açıklamada,

'Para toplamak için dışarı çıkmak istemiyorum. Bunu bir baş belası olarak görüyorum. Biri çıkıp senin filmini desteklemek istiyorum derse orası ayrı. Buna hayır demem. Çünkü aklımda o kadar çok senaryo fikri var ki' dedi.

Yönetmenin şikayetçi olduğu bir diğer konu da filmlerin dağıtım şekliydi. Zira erotik gerilim filminin dağıtımı gecikmiş, gizli gösterimlerin ardından vizyona girmişti.

Yönetmenin şikayetçi olduğu bir diğer konu da filmlerin dağıtım şekliydi. Zira erotik gerilim filminin dağıtımı gecikmiş, gizli gösterimlerin ardından vizyona girmişti.

Allen konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

Allen konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

'Filmlerimin dağıtılıp dağıtılmamam benim için önemli değil. Bir kere yaptıktan sonra artık takip etmiyorum. Dağıtım artık eskisi gibi değil. Oscar ödüllü Annie Hall 1977'de gösterime girdiğinde sinemalarda bir yıldan daha fazla gösterimde kaldı. Şimdiki filmler sinemada iki hafta oynuyor. Tüm işler değişti. Film yapımcılığının bir romantizmi kalmadı' sözlerini ekledi.

Siz Woody Allen'in emekli olma fikrine ve sinemanın değişime uğramasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!

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