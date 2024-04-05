Frankenstein'ın Canavarı Rolüne Hayat Veren Christian Bale Yine Bir Filmde Tanınmaz Hale Geldi!
Frankenstein'ın Canavarı Rolüne Hayat Veren Christian Bale Yine Bir Filmde Tanınmaz Hale Geldi!
Maggie Gyllenhaal'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Jessie Buckley ve Christian Bale'in yer aldığı 'The Bride' filmi önümüzdeki ekim ayında vizyona girecek. Yönetmen geçtiğimiz gün Bale'in filmdeki rolünün ilk fotoğrafını paylaştı. Yeni filmi için tanınmaz hale gelen Bale'in o görüntüsüne gelin hep birlikte bakalım.
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Maggie Gyllenhaal'un yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Jessie Buckley, Christian Bale ve Annette Bening'in yer aldığı 'The Bride' filmi 3 Ekim 2025 tarihinde vizyona girmeye hazırlanıyor.
Jessie Buckley'nin gelini canlandırdığı filmde Penélope Cruz ve Peter Sarsgaard da başrollerde onlara eşlik ediyor. Gyllenhaal'ın eşi Sarsgaard filmde Frankenstein'ın canavarının (Bale) peşindeki dedektife hayat veriyor.
Universal'ın Dark Universe serisinin bir ürünü olan ve fantastik, korku ve romantik türündeki film, Frankenstein'ın hikayesini konu alıyor.
Gyllenhaal'un yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi, James Whale'in 1935 tarihli korku klasiği Frankenstein'ın Gelini'nden (Bride of Frankenstein) esinleniyor.
1930'ların Chicago'sunda Frankenstein, Dr. Euphronius'tan bir arkadaş yaratmasına yardım etmesini ister. Doktor, öldürülen bir kadına Gelin olarak hayat vererek romantizmi, polisin ilgisini ve radikal toplumsal değişimi ateşler.
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Yönetmen Maggie Gyllenhaal, geçtiğimiz gün Instagram hesabında The Bride (Gelin) filminde Frankenstein'ın canavarı rolünü canlandıran Christian Bale'in ilk fotoğrafını paylaştı.
Önceki filmlerinde rol için büyük dönüşümler geçiren Christian Bale'nin bu filmde de tamamen tanınmaz hale geldiğini görüyoruz. Bale bu filmde resmen bir canavara dönüşmüş olarak karşımıza çıkıyor.
Yorumlarda Christian Bale'in dönüşümünü korkunç ve inanılmaz bulanlar var. Peki siz Frankenstein'ın canavarı rolünü canlandıran Bale'in bu halini nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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