Frankenstein'ın Canavarı Rolüne Hayat Veren Christian Bale Yine Bir Filmde Tanınmaz Hale Geldi!

Maggie Gyllenhaal'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Jessie Buckley ve Christian Bale'in yer aldığı 'The Bride' filmi önümüzdeki ekim ayında vizyona girecek. Yönetmen geçtiğimiz gün Bale'in filmdeki rolünün ilk fotoğrafını paylaştı. Yeni filmi için tanınmaz hale gelen Bale'in o görüntüsüne gelin hep birlikte bakalım.