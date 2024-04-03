Warner Bros.'un 'Matrix 5' Filminin Hazırlıklarına Başlaması Sinema Dünyasına Bomba Gibi Düştü!
Warner Bros.'un 'Matrix 5' Filminin Hazırlıklarına Başlaması Sinema Dünyasına Bomba Gibi Düştü!
Warner Bros., dört filmden oluşan Matrix serisinin yeni filmini çekmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda bambaşka bir ismin olacağı bu filmin ilk ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
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Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği ve 1999 yılında vizyona giren bilim kurgu aksiyon filmi Matrix, sinema dünyasında adeta bir kült haline gelmişti. Keanu Reeves'in Neo rolünü canlandırdığı film, dünyanın aslında beyninde gerçekleşen bir simülasyondan ibaret olduğunu öğrenmesini konu alıyordu.
Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Joe Pantoliano'nun oyuncu kadrosunda olduğu filmin Matrix Reloaded, Matrix Revolutions ve Matrix Resurrections devam filmleri çekilmişti.
Matrix evreniyle ilgili bir haber sinema dünyasına bomba gibi düştü. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Game of Thrones gibi serileri yeniden canlandıran Warner Bros., yeni bir Matrix filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu.
Wachowski Kardeşler'den Lana Wachowski'nin yapımcı olarak yer alacağı filmi Drew Goddard yazıp yönetecek. Drew Goddard, 'The Martian' filmiyle Oscar adaylığı kazanmıştı. 'The Cabin in the Woods' ve 'Bad Times at the El Royale' filmlerini yönetmesiyle başarısına başarı katmıştı.
Wachowski Kardeşler'in yönettiği The Matrix Resurrections, hayranların beklediği gibi çıkmamış, orijinal seriden bambaşka bir hikaye işlemişti. Film, tüketim toplumuna dair farklı konulara değinmişti.
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Daredevil dizisinin yaratıcısı Drew Goddard'ın yönetmenliğini üstleneceği yeni Matrix filminin ise orijinal üçlemeye daha benzer bir yapım olacağı tahmin ediliyor. Ancak filmin oyuncu kadrosunun eski oyunculardan oluşup oluşmayacağına dair henüz bir bilgi bilinmiyor.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Matrix filminin konusu ne olmalı? Orijinal üçlemeye yakın bir konu olmasını mı beklersiniz yoksa bambaşka bir hikaye mi? Yorumlara buyrun!
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