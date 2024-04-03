Gençlik Ateşi'nde Rol Almıştı! Ünlü Oyuncu Neden Asla Estetik Yaptırmayacağını Anlattı
Gençlik Ateşi'nde Rol Almıştı! Ünlü Oyuncu Neden Asla Estetik Yaptırmayacağını Anlattı
Örümcek Adam, Gençlik Ateşi ve Vampirle Görüşme filmlerinden tanıdığımız ünlü oyuncu Kirsten Dunst, verdiği bir röportajda neden estetik yaptırmadığını anlattı. Detaylar içerikte!
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Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu Kirsten Dunst, 1994'te Tom Cruise ve Brad Pitt'le birlikte rol aldığı Vampirle Görüşme (Interview with the Vampire) filmiyle henüz 12 yaşındayken ünlenmişti.
Jumanji, Başkanın Adamları, Gençlik Ateşi, Örümcek Adam serisi ve Melankoli ile ünlü oyuncu sinema dünyasında başarısına başarı katmıştı.
Independent Türkçe'nin haberine göre Dunst, Gençlik Ateşi'nin yönetmeni Peyton Reed'le filmi yeniden çekmekle konuştuğunu açıkladı. Filmi izleyenler bilir başrolde olduğu filmde Dunst amigo kaptanı Torrance Shipman'ı canlandırmıştı.
2021 yapımı The Power of the Dog filminden sonra oyunculuğa ara veren ünlü oyuncu, A24'ün Civil War filmiyle yaklaşık üç yıl sonra ekranlara geri dönmüştü.
GQ Hype'ın son sayısında konuşan 41 yaşındaki Dunst, Gençlik Ateşi ile ilgili yaptığı açıklamada,
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Kirsten Dunst röportajda bir anısını da paylaştı. Dunst, "Bir yapımcı dişlerimi düzelttirmem için bana baskı yaptı ama ben direndim, Hollywood standartlarına karşı geldim" sözlerini dile getirdi.
Şimdilerde Civil War filmiyle gündeme gelen ünlü oyuncu, neden estetik yaptırmadığını da şu sözlerle anlattı:
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