Gençlik Ateşi'nde Rol Almıştı! Ünlü Oyuncu Neden Asla Estetik Yaptırmayacağını Anlattı

'İnsanlar bir Gençlik Ateşi daha çekmemizi istiyor. Senaryonun gerçekten iyi olması gerek. Kötü Kızlar (Mean Girls) yeniden çekildi ve ve şu anda garip bir şekilde en büyük izleyici kitlesini yaşıtım kadınlar oluşturuyor. Ben yaşlansam bile her şeyi oynayabilirim' dedi.