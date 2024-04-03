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Gençlik Ateşi'nde Rol Almıştı! Ünlü Oyuncu Neden Asla Estetik Yaptırmayacağını Anlattı

Gençlik Ateşi'nde Rol Almıştı! Ünlü Oyuncu Neden Asla Estetik Yaptırmayacağını Anlattı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 18:10

Örümcek Adam, Gençlik Ateşi ve Vampirle Görüşme filmlerinden tanıdığımız ünlü oyuncu Kirsten Dunst, verdiği bir röportajda neden estetik yaptırmadığını anlattı. Detaylar içerikte!

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Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu Kirsten Dunst, 1994'te Tom Cruise ve Brad Pitt'le birlikte rol aldığı Vampirle Görüşme (Interview with the Vampire) filmiyle henüz 12 yaşındayken ünlenmişti.

Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu Kirsten Dunst, 1994'te Tom Cruise ve Brad Pitt'le birlikte rol aldığı Vampirle Görüşme (Interview with the Vampire) filmiyle henüz 12 yaşındayken ünlenmişti.

Jumanji, Başkanın Adamları, Gençlik Ateşi, Örümcek Adam serisi ve Melankoli ile ünlü oyuncu sinema dünyasında başarısına başarı katmıştı.

Jumanji, Başkanın Adamları, Gençlik Ateşi, Örümcek Adam serisi ve Melankoli ile ünlü oyuncu sinema dünyasında başarısına başarı katmıştı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Dunst, Gençlik Ateşi'nin yönetmeni Peyton Reed'le filmi yeniden çekmekle konuştuğunu açıkladı. Filmi izleyenler bilir başrolde olduğu filmde Dunst amigo kaptanı Torrance Shipman'ı canlandırmıştı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Dunst, Gençlik Ateşi'nin yönetmeni Peyton Reed'le filmi yeniden çekmekle konuştuğunu açıkladı. Filmi izleyenler bilir başrolde olduğu filmde Dunst amigo kaptanı Torrance Shipman'ı canlandırmıştı.

2021 yapımı The Power of the Dog filminden sonra oyunculuğa ara veren ünlü oyuncu, A24'ün Civil War filmiyle yaklaşık üç yıl sonra ekranlara geri dönmüştü.

2021 yapımı The Power of the Dog filminden sonra oyunculuğa ara veren ünlü oyuncu, A24'ün Civil War filmiyle yaklaşık üç yıl sonra ekranlara geri dönmüştü.

GQ Hype'ın son sayısında konuşan 41 yaşındaki Dunst, Gençlik Ateşi ile ilgili yaptığı açıklamada,

GQ Hype'ın son sayısında konuşan 41 yaşındaki Dunst, Gençlik Ateşi ile ilgili yaptığı açıklamada,

'İnsanlar bir Gençlik Ateşi daha çekmemizi istiyor. Senaryonun gerçekten iyi olması gerek. Kötü Kızlar (Mean Girls) yeniden çekildi ve ve şu anda garip bir şekilde en büyük izleyici kitlesini yaşıtım kadınlar oluşturuyor. Ben yaşlansam bile her şeyi oynayabilirim' dedi.

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Kirsten Dunst röportajda bir anısını da paylaştı. Dunst, "Bir yapımcı dişlerimi düzelttirmem için bana baskı yaptı ama ben direndim, Hollywood standartlarına karşı geldim" sözlerini dile getirdi.

Kirsten Dunst röportajda bir anısını da paylaştı. Dunst, "Bir yapımcı dişlerimi düzelttirmem için bana baskı yaptı ama ben direndim, Hollywood standartlarına karşı geldim" sözlerini dile getirdi.

Şimdilerde Civil War filmiyle gündeme gelen ünlü oyuncu, neden estetik yaptırmadığını da şu sözlerle anlattı:

Şimdilerde Civil War filmiyle gündeme gelen ünlü oyuncu, neden estetik yaptırmadığını da şu sözlerle anlattı:

'Yüzümü mahvetmek ve ucube gibi görünmek istemiyorum. Asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağım. Ayrıca ben dişlerimi de seviyorum. 16 yaşındayken rol aldığım The Virgin Suicide filminde Sofia Coppola bana 'Olduğun gibi mükemmelsin' demişti. Doğal güzelliğime sahiplenmem gerektiğini bana o öğretti' dedi.

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