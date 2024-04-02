Ünlü Hollywood Oyuncusunun 'Çok Eşli İlişki Yaşamayı Düşünür müsün' Sorusuna Cevabı Helal Olsun Dedirtti!
Ünlü Hollywood Oyuncusunun 'Çok Eşli İlişki Yaşamayı Düşünür müsün' Sorusuna Cevabı Helal Olsun Dedirtti!
The Avengers ve Iron Man serilerindeki Pepper rolüyle hafızalarımıza kazınan Gwyneth Paltrow, Instagram'da yaptığı bir soru-cevap etkinliğine verdiği yanıtla olay oldu. Gelin takipçinin sorusuna ve ünlü oyuncunun cevabına hep birlikte bakalım.
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ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, Iron Man' (Demir Adam), 'Great Expectations' (Büyük Umutlar) ve 'Contagion' (Salgın) gibi yapımlarla sinemaseverlerin hafızalarına kazınan bir isim.
Ünlü Hollywood oyuncusu, yönetmen koltuğunda John Madden'in yer aldığı 1998 yapımı romantik komedi filmi 'Shakespeare in Love' (Aşık Shakespeare) ile Oscar kazanmıştı.
Magazin dünyasından takip edenler bilir; Paltrow, 1996 yılında Brad Pitt ile nişanlanmıştı ancak çift şiddetli geçimsizlik ve güven sorunu nedeniyle 1998 yılında nişanı bozmuştu.
Güzel oyuncu 2003 yılında ise şarkıcı Chris Martin ile dünyaevine girmişti. Ancak bu evliliğinden iki çocuğu olan çift 2014 yılında ayrılma kararı almıştı.
2018'de ise Paltrow'un evlilikten yana şansı tekrar gülmüş ve yazar ve yapımcı Brad Falchuk ile nikah masasına oturmuştu.
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51 yaşındaki Gwyneth Paltrow da son yıllarda sosyal medyayı epey aktif kullanan ünlülerden biri. Ünlü oyuncu 8.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir soru-cevap etkinliğinde bir takipçisinin "Hiç çok eşli ilişki yaşamayı düşündünüz mü?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu ve görenlerden beğeni topladı.
Bir Instagram kullanıcısı, Paltrow'a "Hiç çok eşli ilişki yaşamayı düşündünüz mü?" diye sordu. Bu soruya, "Hayır, teşekkürler! Bunu yapanı yargılamam ama bana uygun bir şey değil. Ben tek erkekle olmayı seven bir kızım!" yanıtını verdi.
İşte oyuncunun o cevabı:
Bonus: Iron Man sen çok şanslı adamsın valla... Neyse ütüye devam.
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