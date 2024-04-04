İzleyenlerin Fenalaşıp Kustukları Korku Serisinin Yönetmeni Üçüncü Filmin En Kanlı Sahnesinde Olanları Anlattı

Katil palyaço Art'ın hikayelerini konu alan 'Terrifier' serisinin üçüncü filmi için hazırlıklar başladı. Çok düşük bütçelerle çekilen ilk iki film gişede başarıyı yakalamıştı. Tabii kanlı sahneleri yüzünden eleştirmenler tarafından epey bir topa tutulmuştu. Yönetmen Damien Leone, X hesabında serinin üçüncü filmindeki kanlı bir sahneye dair bir ipucu verdi. Gelin hep birlikte serinin ayrıntılarına ve yönetmenin sözlerine bakalım.