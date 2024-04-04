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İzleyenlerin Fenalaşıp Kustukları Korku Serisinin Yönetmeni Üçüncü Filmin En Kanlı Sahnesinde Olanları Anlattı

İzleyenlerin Fenalaşıp Kustukları Korku Serisinin Yönetmeni Üçüncü Filmin En Kanlı Sahnesinde Olanları Anlattı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 14:42

Katil palyaço Art'ın hikayelerini konu alan 'Terrifier' serisinin üçüncü filmi için hazırlıklar başladı. Çok düşük bütçelerle çekilen ilk iki film gişede başarıyı yakalamıştı. Tabii kanlı sahneleri yüzünden eleştirmenler tarafından epey bir topa tutulmuştu. Yönetmen Damien Leone, X hesabında serinin üçüncü filmindeki kanlı bir sahneye dair bir ipucu verdi. Gelin hep birlikte serinin ayrıntılarına ve yönetmenin sözlerine bakalım.

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2016 yapımı korku filmi 'Terrifier' vizyona girdiği andan itibaren tartışmalı bir film olmuştu. Sadece 35 bin dolar bütçeyle çekilen serinin ilk filmi sinema salonundaki izleyicilerin kusup fenalaşmasına neden olmuş ve gişede 416 bin dolar hasılat elde etmişti.

2016 yapımı korku filmi 'Terrifier' vizyona girdiği andan itibaren tartışmalı bir film olmuştu. Sadece 35 bin dolar bütçeyle çekilen serinin ilk filmi sinema salonundaki izleyicilerin kusup fenalaşmasına neden olmuş ve gişede 416 bin dolar hasılat elde etmişti.

İlk filmin sürpriz başarısının ardından 'Terrifier' serisinin ikinci filmi 2022 yılında vizyona girmişti. 250 bin dolarlık bütçeyle çekilen Terrifier 2.15 milyon dolardan fazla hasılat yaparak yine büyük bir başarıya imza atmıştı.

İlk filmin sürpriz başarısının ardından 'Terrifier' serisinin ikinci filmi 2022 yılında vizyona girmişti. 250 bin dolarlık bütçeyle çekilen Terrifier 2.15 milyon dolardan fazla hasılat yaparak yine büyük bir başarıya imza atmıştı.

Korku fanatiklerinin çok sevdiği Terrifier serisinin üçüncü filmi ise çok yakın zamanda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri şubat ayında başlayan Noel temalı üçüncü filmde oyuncu David Howard Thornton, Noel temalı katil palyaço Art rolünü yineliyor.

Korku fanatiklerinin çok sevdiği Terrifier serisinin üçüncü filmi ise çok yakın zamanda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri şubat ayında başlayan Noel temalı üçüncü filmde oyuncu David Howard Thornton, Noel temalı katil palyaço Art rolünü yineliyor.

Yönetmen Damien Leone'in açıklamasına göre ise bu filmdeki şiddet ve kanlı sahnelerin dozu ilk iki filmden hiç de daha az olmayacak. Independent Türkçe'nin haberine göre Damien Leone X hesabından serinin hayranlarına bunun hakkında bir ipucu verdi.

Yönetmen Damien Leone'in açıklamasına göre ise bu filmdeki şiddet ve kanlı sahnelerin dozu ilk iki filmden hiç de daha az olmayacak. Independent Türkçe'nin haberine göre Damien Leone X hesabından serinin hayranlarına bunun hakkında bir ipucu verdi.

42 yaşındaki yönetmen Leone X'ye paylaştığı gönderide kanlı bir sahnenin perde arkasından bahsetti Leone,

42 yaşındaki yönetmen Leone X'ye paylaştığı gönderide kanlı bir sahnenin perde arkasından bahsetti Leone,
twitter.com

'Dürüstçe söyleyebilirim ki Terrifier serisinin en korkunç sahnelerinden birini çektik ve sette kimin bununla başa çıkamadığına asla inanamayacaksınız. Filmin kamera arkası çok komik. Hepinizin görmesi için sabırsızlanıyorum' sözlerini dile getirdi.

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Peki siz Terrifier serisini daha önce izlediniz mi? Kusmalar ve fenalaşmalar sizde de oldu mu? Aşırı kanlı sahneleri yüzünden +18 bir yapım olan seride Katil Palyaço Art'ın bu sefer neler yapacağını merak ediyor musunuz? Buyrun yorumlara!

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