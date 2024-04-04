BBC'ye Göre 2025 Yılında Oscar Ödüllerine Damga Vurması Beklenen Filmler

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan beri en iyi filmlere verilen ödüllerin 96'cısı geçtiğimiz mart ayında sahiplerini buldu. 10 Mart'ta düzenlenen Oscar ödül törenine Oppenheimer 7 ödülle damgasını vurdu. Poor Things ve Barbie de törene damga vuran filmler oldu. 2025 Oscar ödülleri için ise şimdiden söylentiler başladı bile. İşte BBC'ye göre 2025'te Oscar ödüllerinde kazanabilecek 10 filmi bu içerikte derledik. Gelin hep birlikte listeye göz atalım.