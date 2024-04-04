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BBC'ye Göre 2025 Yılında Oscar Ödüllerine Damga Vurması Beklenen Filmler

BBC'ye Göre 2025 Yılında Oscar Ödüllerine Damga Vurması Beklenen Filmler

Sinema film Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 12:39

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan beri en iyi filmlere verilen ödüllerin 96'cısı geçtiğimiz mart ayında sahiplerini buldu. 10 Mart'ta düzenlenen Oscar ödül törenine Oppenheimer 7 ödülle damgasını vurdu. Poor Things ve Barbie de törene damga vuran filmler oldu. 2025 Oscar ödülleri için ise şimdiden söylentiler başladı bile. İşte BBC'ye göre 2025'te Oscar ödüllerinde kazanabilecek 10 filmi bu içerikte derledik. Gelin hep birlikte listeye göz atalım.

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1. Kinds of Kindness (2024)

1. Kinds of Kindness (2024)

Bir adam önceden belirlediği yoldan kurtulmaya çalışır, bir polis, karısının sözde boğulma olayından döndükten sonraki tavrını sorgular. Film bir kadının, ünlü bir ruhani rehber olacağı kehanet edilen olağanüstü bir kişiyi bulma arayışını konu alıyor. Filmin 21 Haziran'da vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Margaret Qualley, Jesse Plemons

2. Moana 2 (2024)

2. Moana 2 (2024)

Yol bulan atalarından beklenmedik bir çağrı alan Moana, daha önce karşılaştığı hiçbir şeye benzemeyen bir macera için Okyanusya'nın uzak denizlerine ve tehlikeli, uzun süredir kayıp sulara doğru yola çıkar. Film 27 Kasım'da vizyona girecek.

Yönetmen: David G. Derrick Jr.

Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk

3. Gladiator 2 (2024)

3. Gladiator 2 (2024)

Gladyatör filminin devamı niteliğinde olan bu yapım, Maximus'un aşkı Lucilla'nın oğlu Lucius'un, Maximus'un ölümünün ardından hayatta kaldığının ortaya çıkmasını ve yaşananları konu alıyor. Film 22 Kasım'da vizyona gireceği tahmin ediliyor.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal

4. Queer (?)

4. Queer (?)

Lee, Mexico City'de yaşayan özgüvensiz bir adamdır. Film, onun ABD donanmasından yakın zamanda kovulan Allerton isimli bir gence duyduğu ilgi ve yakınlaşma çabalarını konu alıyor. Queer'in vizyona giriş tarihi henüz belli değil.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Daniel Craig, Jason Schwartzman, Lesley Manville

5. Nosferatu (2024)

5. Nosferatu (2024)

Film, perili bir genç kadın ile ona aşık olan ve ardında anlatılmamış bir korkuya sahip korkunç bir vampir arasındaki takıntının gotik hikayesini konu alıyor. Nosferatu'nun 25 Aralık'ta gösterime girmesi bekleniyor.

Yönetmen: Robert Eggers

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård, Willem Dafoe

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6. Blitz (?)

6. Blitz (?)

Blitz, İkinci Dünya Savaşı'nda Britanya başkentinin bombalanmasını ve yaşanan olaylar sırasında bir grup Londralının hikayelerini konu alıyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği henüz belli değil.

Yönetmen: Steve McQueen

Oyuncular: Saoirse Ronan, Harris Dickinson, Stephen Graham

7. The Piano Lesson (?)

7. The Piano Lesson (?)

Aile yadigarı olan aile piyanosuyla ne yapılacağına karar verirken, aile mirası ve daha pek çok temayla uğraşan Charles ailesinin hayatlarını takip ediyor. Filmin ne zaman vizyona gireceğine dair henüz net bir tarih bulunmuyor.

Yönetmen: Malcolm Washington

Oyuncular: Samuel L. Jackson, John David Washington, Corey Hawkins

8. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

8. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

Dünya çökerken genç Furiosa,  büyük bir motorcu sürüsüne katılır. Çorak arazide ilerlerken Ölümsüz Joe'nun yönettiği kaleyle karşılaşırlar. İki tiran hakimiyet için savaşır ve Furiosa, evinin yolunu bulmanın yollarını bir araya getirirken birçok denemeden geçmek zorundadır. Film 22 Mayıs tarihinde vizyona girecek.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Charlee Fraser

9. Klara and the Sun (?)

9. Klara and the Sun (?)

Aynı adlı romandan uyarlanan film, yalnızlığı önlemek için tasarlanmış bir robot kızın, kalbi kırık bir insan ailesini kurtarmaya çalışmasını konu alıyor. Filmin vizyona giriş tarihi ise henüz belli değil.

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Jenna Ortega, Amy Adams, Simon Baker

10. Joker: Folie à Deux (2024)

10. Joker: Folie à Deux (2024)

2019’da çıkan ilk filmin devamı niteliğinde olan film, Arthur Fleck’in yaşadıklarını konu alıyor. Filmde DC çizgi romanlarından tanıdığımız Harley Quinn karakteri de yer alıyor. Konusu hakkında net bir bilgi olmayan filmin 3 Ekim'de vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Catherine Keener

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