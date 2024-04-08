Disney+'ın Yeni Mini Dizisi Cannes'da 3 Dakika Boyunca Ayakta Alkışlandı!

7 Haziran'da Disney+'ta izleyicisiyle buluşacak 'Becoming Karl Lagerfeld' dizisi prömiyerini Cannes'da yaptı. Dizinin başrolü Daniel Brühl başarılı performansıyla törende 3 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Gelin dizinin ayrıntılarına ve prömiyer haberine hep birlikte bakalım.