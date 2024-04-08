Disney+'ın Yeni Mini Dizisi Cannes'da 3 Dakika Boyunca Ayakta Alkışlandı!
Disney+'ın Yeni Mini Dizisi Cannes'da 3 Dakika Boyunca Ayakta Alkışlandı!
7 Haziran'da Disney+'ta izleyicisiyle buluşacak 'Becoming Karl Lagerfeld' dizisi prömiyerini Cannes'da yaptı. Dizinin başrolü Daniel Brühl başarılı performansıyla törende 3 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Gelin dizinin ayrıntılarına ve prömiyer haberine hep birlikte bakalım.
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Raphaëlle Bacqué'nun yaratıcısı olduğu ve 7 Haziran 2024 tarihinde Disney+'ta izleyicisiyle buluşacak 'Becoming Karl Lagerfeld' mini dizisi son zamanların en çok beklenen yapımları arasında.
Dizinin başrollerinde Daniel Brühl, Agnès Jaoui ve Théodore Pellerin yer alıyor. Alman-İspanyol aktör Daniel Brühl dizide 2019 yılında hayatını kaybeden Alman tasarımcı Karl Lagerfeld'i canlandırıyor.
Disney+ dizisi Becoming Karl Lagerfeld, Alman tasarımcının popüler kültürü kasıp kavuran bir figüre dönüşmeden önceki yaşantısını ekranlara getiriyor.
Dizide Karl Lagerfeld'in 1970'lerin Paris moda dünyasındaki yükselişini, Yves Saint Laurent'in ortağı Pierre Berge ile rekabetini ve Jacques de Bascher ile olan aşk hikayesini görmeye hazırlanıyoruz.
Becoming Karl Lagerfeld, geçtiğimiz pazar günü prömiyerini Canneseries diye bilinen Cannes Uluslararası Dizi Festivali'nde yarışma dışı bölümünde gerçekleştirdi.
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Independent Türkçe'de yer alan habere göre prömiyere katılan izleyiciler dil engeline rağmen diziyi çok beğendiklerini ve "eğlenceli" bulduklarını dile getirdi. Fransız izleyiciler diziyi "C'est genial!" yani harika buldu.
BAFTA adayı Brühl, katıldığı prömiyerde Lagerfeld'in "çelişkilerle dolu" bir hayatı olduğunu ve özel hayatıyla ilgili sık sık yalanlar söylediğini dile getirdi. Hatta ünlü tasarımcının doğum yılını düzenli olarak değiştirdiğini anlattı.
Cannes'daki gösterimde Daniel Brühl, başarılı performansı sayesinde tam tamına 3 dakika alkışlandı. Bakalım Becoming Karl Lagerfeld yayına girdiğinde nasıl tepkiler alacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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hani ataturkcular nerde la haberi yermeleri lazim degilmiydi oglum? yoksa gercek ataturkculer degillermiydi? 🥹🥹🥹
ne diyon pudracı fazla mı çektin aw git tarikatına versinler daha fazla
Cannes'da değil Cannes'ta (fıstıkçı Şahap) bu sessiz harflerle bitince sert ünsüz ile devam eder 😃