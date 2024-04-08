Netflix'e Sevişme Sahnelerini Atlama Özelliği Geliyor Diye Paylaşım Yapan Kişi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Soren Iverson adlı bir konsept bir içerik üreticisinin 'Netflix'in 'sevişmeyi atla' özelliği, aile filmi gecesini daha az garip hale getirmek için müstehcen sahneleri ortadan kaldırıyor' paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Ancak bu iddia doğru değildi. Gelin olayın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.