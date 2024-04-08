Netflix'e Sevişme Sahnelerini Atlama Özelliği Geliyor Diye Paylaşım Yapan Kişi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Netflix'e Sevişme Sahnelerini Atlama Özelliği Geliyor Diye Paylaşım Yapan Kişi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Soren Iverson adlı bir konsept bir içerik üreticisinin 'Netflix'in 'sevişmeyi atla' özelliği, aile filmi gecesini daha az garip hale getirmek için müstehcen sahneleri ortadan kaldırıyor' paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Ancak bu iddia doğru değildi. Gelin olayın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Günümüzde internet dünyasında kurgu ve gerçek arasındaki çizgi bulanıklaştı. Sosyal medyada 'etkileşim odaklı' paylaşım yapan pek çok kullanıcı, konsept içerikler paylaşarak 'öyle yapmış', 'öyle deneyimlemiş' gibi davranıyor. Tabii bu durumda hepimiz biraz kandırılmış oluyoruz.
Son günlerde sosyal medyada ne kadar kandırılmaya müsait olduğumuzu ve artık kurguyla gerçeği ayırt etmekte ne kadar zorlandığımızı bize gösteren viral bir olay yaşandı.
Soren Iverson adlı bir konsept bir içerik üreticisi, her gün sosyal medya hesaplarında ortaya yepyeni fikirler atan paylaşımlarıyla biliniyor. Iverson geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Netflix'in "sevişmeyi atla" özelliği, aile filmi gecesini daha az garip hale getirmek için müstehcen sahneleri ortadan kaldırıyor." dedi.
Tabii Iverson'un bu paylaşımı birden dünyanın gündemine oturdu. Paylaşım an itibariyle 16 milyon görüntülendi. Bu fikre göre Netflix'te film ve dizi izleyenler içeriği oynatmaya başlamadan önce bir butona tıklayarak sevişme sahnelerini atlatacaktı. Böylece aileler rahat rahat film izleyebilecekti.
Tabii Iverson'un bu paylaşımına çoğu insan inandı. Paylaşımı görenler "Müstehcen sahnelerini görmek isteyenler için "ön sevişmeye geç"e ne dersiniz?", "Birkaç hafta önce Oppenheimer'ı uçakta izlerken bundan gerçekten faydalanabilirdim", Bu özellik için para ödeyeceğim. Şaka yapmıyorum" ve "Game of Thrones'un bölüm süresi 2 dakika olacak" gibi çeşitli yorumlarda bulundu.
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Türkiye'de de gündem olan paylaşıma birbirinden ilginç yorumlar geldi. Kullanıcılar, "Geç bile kalınmış bir karar", "Beklenen özellik ya, aileyle film falan izlenmiyordu. Elimi kumandadan çekemiyordum", "Şeriat yani", "Sevişme sahnesinden korkan insan dünyaya neler yapmaz?" ve "Sadece sevişme sahnelerini izle özelliği de gelmeli" gibi yorumlar yaptı.
Paylaşımı gerçek zannedilen Soren Iverson da bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Iverson "Peki bu patladı. Her gün bunun gibi mantıksız şeyler yapıyorum, bu yüzden buna güldüyseniz o zaman lütfen takip düğmesine basın" dedi. Gerçek değil ama siz Soren Iverson'ın Netflix'teki sevişme sahnelerini atlama fikrine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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