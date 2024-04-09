Türk Sinemasının Gurur Kaynağı Olan Yönetmen Ferzan Özpetek Roma'da Özel Bir Ödül Aldı
Türk Sinemasının Gurur Kaynağı Olan Yönetmen Ferzan Özpetek Roma'da Özel Bir Ödül Aldı
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Yönetmen Ferzan Özpetek, Türk sinemasının en başarılı isimlerinden biri. Yönetmen koltuğunda oturduğu İspanya, İtalya ve Türkiye ortak yapımı ‘Il Bagno Turco - Hamam’ eleştirmenler tarafından çok beğenilmişti.
1997'de gösterime giren filmin oyuncu kadrosunda Alessandro Gassman, Francesca d'Aloja, Halil Ergün, Şerif Sezer ve Mehmet Günsür yer almıştı. Film o yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü'nü kazanmıştı.
'Karşı Pencere' ve 'Serseri Mayınlar' filmleri de usta oyuncunun en çok beğenilen filmleri arasında yer almayı başarmıştı. 65 yaşındaki Ferzan Özpetek hayatını İtalya'da sürdürüyor.
Özpetek, burada bir demir yolu ulaşım firması ile bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti. İşletmelerin hikayesini anlattığı kısa metraj reklam filmleri çektiği için de Roma'da özel bir ödül almaya hak kazandı.
Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA), Roma'daki Sinema Evi'nde (Casa del Cinema) bu yıl ikinci kez düzenlenen bir ödül töreni gerçekleştirdi.
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Ödül töreninde ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e, şirketlerin hikayelerini ve işleyişlerini reklam filmleri yoluyla başarılı bir şekilde anlattığı için özel bir ödül verdi.
Duvar'da yer alan habere göre Türk-İtalyan asıllı yönetmen yaptığı açıklamada,
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