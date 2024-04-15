İzleyeni Ters Köşe Etmişti! Netflix Dizisinin Finali Aradan Yıllar Geçse de Sosyal Medyanın Dilinden Düşmüyor
İzleyeni Ters Köşe Etmişti! Netflix Dizisinin Finali Aradan Yıllar Geçse de Sosyal Medyanın Dilinden Düşmüyor
2021 yılında Netflix'te gösterime giren Behind Her Eyes dizisi gösterime girmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hâlâ popülerliğini koruyor, sosyal medyada finali çok konuşuluyor. Gelin dizinin detaylarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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2021 yılında Netflix'te gösterime giren Gözlerinin Ardında (Behind Her Eyes) dizisi aradan üç yıl geçse bile hâlâ popülerliğini koruyor. Dizi severler Behind Her Eyes'ın final bölümüne övgüler yağdırıyor.
Peki dizinin hikayesi ne? Gelin hemen ayrıntılara bakalım. Behind Her Eyes'ın yönetmen koltuğunda Erik Richter Strand; başrollerinde ise Simona Brown, Tom Bateman, Eve Hewson ve Robert Aramayo yer alıyor.
Sosyal medya kullanıcılarının 10 üzerinden 10 puan verdiği, izlenmesi gereken listelerde adı geçen ve 'çok iyi' gibi tepkilerin yağdığı dizi, David'le aşk yaşamaya başladıktan sonra hayatı altüst olan bekar anne Louise'in hikayesine odaklanıyor.
Dizide Louise'in hem psikiyatrist patronuyla ilişki yaşamasını hem de onun karısıyla kurduğu gizli arkadaşlığı takip ediyoruz. Finale doğru kendini sapkın zihin oyunlarında bulmasını heyecanla izliyoruz.
Kısacası aşk üçgeni olarak başlayan olayların psikolojik gerilim dolu dakikalara dönüşmesine ve ifşa hikayesine geçişine tanık oluyoruz.
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The Guardian, diziyle ilgili incelemesinde "Üçlü sekslerin bu kadar sıkıcı olabileceğini kim bilebilirdi?" demişti. Biz daha fazla spoiler vermeyelim ama son günlerde Behind Her Eyes'ı izleyip 'ters köşe' dolu yorum yapanlar neler demiş, gelin onlara hemen bakalım.
Spoiler içerir...
... ve bu da!
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Siz 6 bölümlük mini dizi 'Behind Her Eyes'ı izlediniz mi? Finali hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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İlk çıktığında izlemiştim oha felan da olmadım. Yıllar önce izlediğim iskelet anahtar diye bir filmin sonuna benzer bir şeydi