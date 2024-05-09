1997'de Vizyona Giren Film, Rotten Tomatoes'a Göre Neden En İyi Film İlan Edildi?
1997'de Vizyona Giren Film, Rotten Tomatoes'a Göre Neden En İyi Film İlan Edildi?
Rotten Tomatoes, Tüm Zamanların En İyi 300 Filmi listesini paylaştı. Listede başı 1997 yılı yapımı Los Angeles Sırları (L.A. Confidential) başı çekti. Peki neden? Detaylar içerikte!
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Film eleştirilerini derleyen site Rotten Tomatoes, geçtiğimiz günlerde Tüm Zamanların En İyi 300 Filmi listesini paylaştı. Listede başı 1997 yılında vizyona giren gerilim filmi Los Angeles Sırları (L.A. Confidential) başı çekti.
Yönetmen koltuğunda Curtis Hanson'ın olduğu ve başrollerinde Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger ve Guy Pearce'ın oynadığı film sürpriz bir şekilde Casablanca ve The Godfather gibi kült filmleri geride bırakarak Rotten Tomatoes listesinde tüm zamanların en iyi filmi seçildi.
Neo-noir suç türündeki Los Angeles Sırları filmi James Ellroy'un 1990 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştı. 1953 yılının Los Angeles'ında geçen film bir grup LAPD memurunun hikayesine odaklanmış ve polis yolsuzluğu ile Hollywood ünlülerinin kesişmesini ekranlara taşımıştı. Filmde polisler halkın güvenini yeniden kazanmaya çalışmıştı.
Screen Rant ve Independent'ın aktardığına göre yazarın bile nefret ettiği filmin Rotten Tomatoes listesinde üst sıralarda yer almasının bir sebebi var. Zira film baştan başa yozlaşma, şiddet, cinsellik ve baştan çıkarma sahneleriyle dolu.
Rotten Tomatoes'a göre tüm zamanların en iyi 10 filminin sıralaması ise şu şekilde:
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