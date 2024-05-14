Podcast Yayıncısının Gizemli Bir Vakayı Araştırmasını Konu Alan Bodkin Dizisine İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Bir Amerikan podcast yayıncısının İrlanda'da köklerini bulmak için gittiği sırada daha önce kaybolan 3 kişinin vakasını araştırmasını konu alan 'Bodkin' dizisi Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasında. Gelin biz önce dizinin ayrıntılarına ardından izleyici tepkilerine hep birlikte bakalım.