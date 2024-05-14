Podcast Yayıncısının Gizemli Bir Vakayı Araştırmasını Konu Alan Bodkin Dizisine İzleyicilerden Gelen Tepkiler
Podcast Yayıncısının Gizemli Bir Vakayı Araştırmasını Konu Alan Bodkin Dizisine İzleyicilerden Gelen Tepkiler
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Jez Scharf tarafından yazılan ve başrollerinde Will Forte, Siobhán Cullen ve Robyn Cara'nın rol aldığı 'Bodkin' dizisi Netflix'te yayınlandığı andan itibaren en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. 7 bölümden oluşan karanlık komedi gerilim türündeki dizi İrlanda'da geçiyor.
'Bodkin', İrlandalı köklerini keşfetmek isteyen Amerikalı bir podcast yayıncısı olan Gilbert Power'ın kaybolan üç kişinin karıştığı bir davayı araştırmak için İrlandalı bir sahil kasabası olan Bodkin'e gitmesini ve araştırmacı gazeteci olan Dubheasa "Dove" Maloney'in ona katılmasını konu alıyor.
Dizinin yapım şirketler arasında ABD eski başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama tarafından kurulan Higher Ground yer alıyor. Diziyi izleyenlerden gelen incelemeler ise oldukça karışık.
Rotten Tomatoes'de 28 incelemeye göre 'Bodkin' 10 üzerinden 6.2 puan almış durumda. Yorumlarda da dizinin saf bir eksantrik yanı olduğu halde çok az gizem barındırdığı dile getiriliyor.
Peki 'Bodkin' hakkında sosyal medya kullanıcıları neler düşünüyor? Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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