Haluk Bilginer'in de Rol Aldığı 'The Veil' Dizisine İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Steven Knight'ın yazdığı ve oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer'in de yer aldığı 'The Veil' dizisi her hafta yeni bölümüyle FX'te gösteriliyor. Gelin dizinin Disney+'taki yayın tarihine, ayrıntılarına ve izleyenlerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.