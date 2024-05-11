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Haluk Bilginer'in de Rol Aldığı 'The Veil' Dizisine İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Haluk Bilginer'in de Rol Aldığı 'The Veil' Dizisine İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Haluk Bilginer dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 21:47

Steven Knight'ın yazdığı ve oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer'in de yer aldığı 'The Veil' dizisi her hafta yeni bölümüyle FX'te gösteriliyor. Gelin dizinin Disney+'taki yayın tarihine, ayrıntılarına ve izleyenlerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Steven Knight'ın yazdığı ve başrollerinde Emmy ödüllü Elisabeth Moss and Yumna Marwan'ın rol aldığı FX dizisi 'The Veil', 30 Nisan'da ilk iki bölümüyle gösterime girdi.

Steven Knight'ın yazdığı ve başrollerinde Emmy ödüllü Elisabeth Moss and Yumna Marwan'ın rol aldığı FX dizisi 'The Veil', 30 Nisan'da ilk iki bölümüyle gösterime girdi.

Çekimlerinin bir kısmı İstanbul Kapalıçarşı'da ve Yeni Galata Köprüsü'nde geçen dizi, ölümcül bir gerçek ve yalan oyunu oynayan iki kadın arasındaki ilişkiyi ekranlara taşıyor.

Çekimlerinin bir kısmı İstanbul Kapalıçarşı'da ve Yeni Galata Köprüsü'nde geçen dizi, ölümcül bir gerçek ve yalan oyunu oynayan iki kadın arasındaki ilişkiyi ekranlara taşıyor.

6 bölümden oluşan dizide bu ikili kendilerini Londra'ya götüren bir yolculuğa çıkmaya hazırlanırlar. Ama bu yolculuktan önce İstanbul ve Paris'i ziyaret ederler. İçlerinden birisinin görevi ise diğerinin sırrını ortaya çıkarmaktır.

6 bölümden oluşan dizide bu ikili kendilerini Londra'ya götüren bir yolculuğa çıkmaya hazırlanırlar. Ama bu yolculuktan önce İstanbul ve Paris'i ziyaret ederler. İçlerinden birisinin görevi ise diğerinin sırrını ortaya çıkarmaktır.

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakılırsa izleyenler 'The Veil'ı beğenerek izliyor. Tabii bu beğenide dünyaca ünlü oyuncumuz Haluk Bilginer'in dizide konuk oyuncu olarak yer almasının da payı var.

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakılırsa izleyenler 'The Veil'ı beğenerek izliyor. Tabii bu beğenide dünyaca ünlü oyuncumuz Haluk Bilginer'in dizide konuk oyuncu olarak yer almasının da payı var.

Hatta Haluk Bilginer'in bir sahnesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuş, izleyenler tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu. O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

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'The Veil' tüm bölümleriyle 29 Nisan'da Disney+’ta ekranlara gelecek. Peki diziyi izleyenlerden ilk tepkiler neler? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

'The Veil' tüm bölümleriyle 29 Nisan'da Disney+’ta ekranlara gelecek. Peki diziyi izleyenlerden ilk tepkiler neler? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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