Gerçek Bir Cinayeti Konu Alan Netflix Dizisi 'Asunta'yı İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Netflix'te gösterime giren ve gerçek bir cinayet vakasına dayanan 'Asunta' dizisi kısa sürece tıpkı 'Baby Reindeer' gibi izleyenlerin beğenisini topladı. Gelin hep birlikte dizinin ve cinayetin ayrıntılarına, sonra da diziye gelen yorumlara hep birlikte bakalım.