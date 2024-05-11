Gerçek Bir Cinayeti Konu Alan Netflix Dizisi 'Asunta'yı İzleyenlerden Gelen Tepkiler
Gerçek Bir Cinayeti Konu Alan Netflix Dizisi 'Asunta'yı İzleyenlerden Gelen Tepkiler
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Candela Peña ve Tristán Ulloa'nın başrollerini paylaştığı, 2013 yılında İspanya'da işlenen ve yıllarca kamuoyunun gündeminden düşmeyen bir cinayet vakasını konu alan 'Asunta' son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri.
Tıpkı 'Baby Reindeer' gibi sarsıcı bir gerçek hikayeye dayanan bu Netflix mini dizisi 6 bölümden oluşuyor ve Asunta adlı bir genç kızın anne babası tarafından öldürülmesini konu alıyor.
Candela Peña dizide Asunta'nın annesi Rosario Porto'yu canlandırırken Tristan Ulloa ise babası Alfonso Basterra'ya hayat veriyor. Cinayete kurban giden Asunta'yı ise Iris Wu oynuyor.
Gerçek hikayeye gelecek olursak; Asunta'nın anne babası 22 Eylül 2013 tarihinde Santiago karakoluna gidip kızlarının kaybolduğunu bildirmişti. Polis tarafından yapılan aramalarda Santiago’nun ormanlık bölgesinde Asunta'nın cansız bedeni bulunmuştu.
12 yaşındaki Asunta Fong Yang, henüz dokuz aylıkken çift tarafından Çin'den evlat edinilmişti. Polis başlangıçta Asunta'nın kaçırılarak öldürüldüğünü düşünmüştü ancak yapılan soruşturmada bulunan kanıtlar kızın bir cinayete kurban gittiğini ve katillerin anne babası olduğunu göstermişti.
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2 yıl süren mahkeme sonrasında ise Asunta'nın anne ve babası 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Jüri, anne babanın 2013 yazında Asunta'ya defalarca ilaç verdiğine ve ardından onu boğarak öldürdüğüne karar vermişti.
Gelelim diziye... 26 Nisan'da Netflix'te gösterime giren dizi, eleştirmenler tarafından çok beğenildi ve oyuncuların performansını tüyler ürpertici derecede iyi buldu. Peki 'Asunta'yı izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin sosyal medyada dizi hakkında yapılan yorumlara hep birlikte bakalım.
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