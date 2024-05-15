House of the Dragon'dan Gelen Bol Ejderhalı Fragman Ortalığı Ateşe Verdi
House of the Dragon'dan Gelen Bol Ejderhalı Fragman Ortalığı Ateşe Verdi
Game of Thrones'un spin-off dizisi 'House of the Dragon'un yayınlanmasına çok az bir zaman kaldı. 16 Haziran günü HBO Max'te yayınlanacak dizinin son fragmanı paylaşıldı. Gelin önce fragmana, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Game of Thrones spin-off serisi House of the Dragon, ilk sezonuyla herkesin beğenisini toplamıştı. Dizi, yazar Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanıyor ve Ejderhaların Dansı adı verilen iç savașa giden süreçle bu iç savaşı konu alıyor.
Başrollerinde Paddy Considine, Matt Smith, Emma D'Arcy ve Olivia Cooke gibi oyuncuların olduğu dizinin hayranları haliyle ikinci sezonun gelmesi iple çeker olmuştu.
Ve nihayet o tarihe sayılı günler kaldı. HBO Max platformunda 16 Haziran tarihinde yayınlanacak diziden yeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanda Westeros'taki kanlı savaş için hazırlıkların sürdüğü görülüyor.
Gelin ejderhaların ve savaş sahnelerin eksik olmadığı bu son fragmanı izleyelim, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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