M. Night Shyamalan'ın Kızı Babasının İzinden Giderek Bir Korku Filmi Çekti!
M. Night Shyamalan'ın Kızı Babasının İzinden Giderek Bir Korku Filmi Çekti!
M. Night Shyamalan'ın kızı Ishana Night Shyamalan'ın yeni filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Gelin filmin detaylarına ve genç yönetmenin ilhamını nereden aldığına hep birlikte bakalım.
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'Altıncı His' ve 'The Happening' filmlerinin yönetmeni M. Night Shyamalan'ın kızı Ishana Night Shyamalan'ın yeni filmi 21 Haziran'da Türkiye'de vizyona giriyor.
Ishana Night Shyamalan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Gözcüler'in (The Watchers) başrollerinde Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan ve Olwen Fouéré oynuyor.
Genç Shyamalan bu filmde gerilim ve korku filmleri çeken babasının izinden gittiğini bize gösteriyor. Doğaüstü korku türündeki film, 28 yaşındaki sanatçı Mina'nın İrlanda'nın batısındaki bir ormanda mahsur kalmasını ve her gece gizemli yaratıklar tarafından izlenen üç yabancıyla birlikte kapana kısılmasını konu alıyor.
Independent'ın aktardığına göre Ishana Shyamalan bu filmdeki ilham kaynağının ne olduğunu Total Film'e anlattı. Shyamalan yaptığı açıklamada,
'Gözcüler' filmi Ishana Shyamalan'ın babasıyla ilk projesi değil. Genç yönetmen babasının dizisi 'The Servant'ın 10 bölümünü yazıp 6 bölümünü yönetmişti. Ayrıca Zamanda Tutsak (Old) ve Kulübeye Tıklat (Knock at the Cabin) filmlerinin de yardımcı yönetmenliğini üstlenmişti.
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