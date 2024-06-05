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Baby Reindeer'ın da Ödül Kazandığı Gotham TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Baby Reindeer'ın da Ödül Kazandığı Gotham TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 15:10

2024, Gotham'ın özellikle TV endüstrisi için daha büyük bir ödül şovu düzenlediği ilk yıl oldu. New York'ta yapılan törene Baby Reindeer damgasını vurdu. Gelin kazananlara hep birlikte bakalım.

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Salı gecesi New York'ta gerçekleşen Gotham TV Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Netflix'in tartışmalı dizisi 'Baby Reindeer' çığır açan mini dizi ödülünü almaya hak kazandı.

Salı gecesi New York'ta gerçekleşen Gotham TV Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Netflix'in tartışmalı dizisi 'Baby Reindeer' çığır açan mini dizi ödülünü almaya hak kazandı.

'Baby Reindeer'ın yaratıcısı iskoç komedyen Richard Gadd ödül konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gadd,

'Baby Reindeer'ın yaratıcısı iskoç komedyen Richard Gadd ödül konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gadd,

'Kaç yıl düşünsem böylesine karanlık, tuhaf ve berbat bir dizinin evrensel bir şekilde sevgiyi getireceğini tahmin edemezdim. Sanırım dizide anlatılanlar birçok insanın şu anda mücadele ettiğini düşündüğüm şeyler. Ayrıca buradan Netflix'e, ekibime ve anne babama çok teşekkür ediyorum' dedi.

Gotham TV Ödülleri'ni kazananların listesi şu şekilde:

Gotham TV Ödülleri'ni kazananların listesi şu şekilde:

Çığır Açan Komedi Dizisi

Çığır Açan Komedi Dizisi

  • Colin From Accounts (Kazanan)

  • Bodkin

  • Gen V

Çığır Açan Drama Dizisi

Çığır Açan Drama Dizisi

  • Mr. & Mrs. Smith (Kazanan)

  • Black Cake

  • Fallout

  • The Curse

  • X-Men ‘97

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Çığır Açan Mini Dizi

Çığır Açan Mini Dizi

  • Baby Reindeer (Kazanan)

  • Ripley

  • The Sympathizer

  • Shōgun

  • Under the Bridge

Komedi Dizisinde En İyi Performans

Komedi Dizisinde En İyi Performans

  • Harriet Dyer, “Colin From Accounts” (Kazanan)

  • Robyn Cara, “Bodkin”

  • Siobhán Cullen, “Bodkin”

  • Kaya Scodelario, “The Gentlemen'

  • Jaz Sinclair, “Gen V”

  • Kristen Wiig, “Palm Royale'

Drama Dizisinde En İyi Performans

Drama Dizisinde En İyi Performans

  • Zine Tseng, “3 Body Problem” (Kazanan)

  • Nathan Fielder, “The Curse”

  • Walton Goggins, “Fallout”

  • Mia Isaac, “Black Cake”

  • Emma Stone, “The Curse”

Mini Dizide En İyi Performans

Mini Dizide En İyi Performans

  • Andrew Scott, “Ripley” (Kazanan)

  • Richard Gadd, “Baby Reindeer”

  • Lily Gladstone, “Under the Bridge “

  • Ambika Mod, “One Day”

  • Tobias Menzies, “Manhunt”

  • Andrea Riseborough, “The Regime”

  • Hiroyuki Sanada, “Shōgun”

  • Anna Sawai, “Shōgun”

  • Hoa Xuande, “The Sympathizer”

  • Ji-young Yoo, “Expats”

En İyi Kurgusal Olmayan Dizi

En İyi Kurgusal Olmayan Dizi

  • Black Twitter: A People’s History

  • Jerrod Carmichael Reality Show (Kazanan)

  • Life on Our Planet

  • Murder in Boston: Roots, Rampage & Reckoning

  • STAX: Soulsville, U.S.A

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