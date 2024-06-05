Baby Reindeer'ın da Ödül Kazandığı Gotham TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!

'Kaç yıl düşünsem böylesine karanlık, tuhaf ve berbat bir dizinin evrensel bir şekilde sevgiyi getireceğini tahmin edemezdim. Sanırım dizide anlatılanlar birçok insanın şu anda mücadele ettiğini düşündüğüm şeyler. Ayrıca buradan Netflix'e, ekibime ve anne babama çok teşekkür ediyorum' dedi.