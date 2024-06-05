Baby Reindeer'ın da Ödül Kazandığı Gotham TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Baby Reindeer'ın da Ödül Kazandığı Gotham TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!
2024, Gotham'ın özellikle TV endüstrisi için daha büyük bir ödül şovu düzenlediği ilk yıl oldu. New York'ta yapılan törene Baby Reindeer damgasını vurdu. Gelin kazananlara hep birlikte bakalım.
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Salı gecesi New York'ta gerçekleşen Gotham TV Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Netflix'in tartışmalı dizisi 'Baby Reindeer' çığır açan mini dizi ödülünü almaya hak kazandı.
'Baby Reindeer'ın yaratıcısı iskoç komedyen Richard Gadd ödül konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gadd,
Gotham TV Ödülleri'ni kazananların listesi şu şekilde:
Çığır Açan Komedi Dizisi
Çığır Açan Drama Dizisi
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Çığır Açan Mini Dizi
Komedi Dizisinde En İyi Performans
Drama Dizisinde En İyi Performans
Mini Dizide En İyi Performans
En İyi Kurgusal Olmayan Dizi
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