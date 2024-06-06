Aşırı Kanlı Sahneleri Yüzünden Eleştirilen Filmin Dizi Olarak Uyarlanacağı Duyuruldu!
Aşırı Kanlı Sahneleri Yüzünden Eleştirilen Filmin Dizi Olarak Uyarlanacağı Duyuruldu!
Otel (Hostel) film serisinin yönetmeni Eli Roth sosyal medya hesabında bu fenomen serinin dizisinin çekileceğini duyurdu. Detaylar içerikte!
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Eli Roth'un yönetmenliğini üstlendiği 2006 yapımı Otel (Hostel), 4,8 milyon dolarlık bütçesine karşılık 82 milyon dolar kazanarak gişede büyük bir başarı elde etmişti.
Film, Avrupa seyahatleri cehenneme dönen üç arkadaşın başına gelen kanlı ve korkunç olayları konu almıştı. İlk filmin başarısının ardından yönetmen Roth, 2007'de Otel 2'yi, 2011'de ise Otel 3'ü çekmişti.
Otel film serisi sinema eleştirmenleri tarafından modern tüketimciliğin bir örneği olarak nitelendirilip övülse de aşırı şiddet içerikli ve kanlı sahneleri yüzünden epey eleştirilmişti.
Şimdilerde bu başarılı film hakkında yeni bir gelişme var. 50 yaşındaki yönetmen Eli Roth Instagram hesabında "Pasaportlar lütfen" ve "Kim gerçekten seyahat etmek istiyor?" yazdığı iki paylaşımla Otel filminin dizi olarak uyarlanacağını duyurdu.
Hollywood Reporter'ın aktardığına göre dizi kana bulanmış korku serisinin "modern bir uyarlaması" ve "yeniden icadı" olacak ve aynı zamanda keyifli bir gerilim olacak.
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Independent'ın aktardığına göre ise bu gerilim dizisinde Alexander Payne'in Geride Kalanlar (The Holdovers) filmindeki Paul Hunham rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı elde etmiş ve Altın Küre'yi evine götürmüş olan oyuncu Paul Giamatti rol alacak.
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