Gladyatör 2 Filminde Paul Mescal Zırhını Kuşanınca Gogyoycuların Diline Fena Düştü

Paul Mescal başrollü Gladyatör 2 filmi önümüzde kasım ayında vizyona giriyor. Film çekimlerinden ilk fotoğraflar paylaşıldı ve ünlü aktörün hali sosyal medyada epey dikkat çekti. Gelin filmin detaylarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.