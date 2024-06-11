Gladyatör 2 Filminde Paul Mescal Zırhını Kuşanınca Gogyoycuların Diline Fena Düştü
Gladyatör 2 Filminde Paul Mescal Zırhını Kuşanınca Gogyoycuların Diline Fena Düştü
Paul Mescal başrollü Gladyatör 2 filmi önümüzde kasım ayında vizyona giriyor. Film çekimlerinden ilk fotoğraflar paylaşıldı ve ünlü aktörün hali sosyal medyada epey dikkat çekti. Gelin filmin detaylarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Sinema tarihinin en çok sevilen yapımlarından biri olan Gladyatör'ün ikinci filminin bu yılın kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor. Ridley Scott tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal ve Djimon Hounsou gibi yıldız oyuncular yer alıyor.
Film, Commodus'un yeğeni ve Maximus'un eski sevgilisi Lucilla'nın oğlu Lucius'u konu alıyor. İlk filmde öldüğü düşünülen Lucius karakterini Paul Mescal canlandırıyor.
Russell Crowe'un Maximus karakterine hayat verdiği 2000 yapımı ilk Gladyatör filmi sinema tarihine damga vurmuştu. Film, En İyi Film dahil beş dalda Oscar kazanmıştı. Crowe, canlandırdığı Maximus karakteri ilk filmde öldüğü için ikincisinde rol almayacak.
İlk filmin hayranlarının heyecan ve merakla beklediği filmden ilk fotoğraflar gelmeye başladı. Set çekimlerinde 28 yaşındaki İrlandalı aktör Mescal'ın zırh giymiş olduğu görülüyor ve bir dövüş sahnesinde olduğu anlaşılıyor.
Paul Mescal bu haliyle sosyal medyada epey dikkat çekti. Gelin ünlü aktörün set fotoğraflarına gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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"Oscar yükleniyor"
"Bunun bana nasıl hissettirdiğini ifade etmek için İngilizce dilinde yeterli kelime yok"
"Dramatik bir Shakespeare prodüksiyonu izlenimi veriyor"
"Kelimenin tam anlamıyla nefes alamıyorum"
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