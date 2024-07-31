Dexter Oyuncusu Michael C. Hall Yepyeni Bir Diziyle Ekranlara Geri Dönüyor!
Dexter Oyuncusu Michael C. Hall Yepyeni Bir Diziyle Ekranlara Geri Dönüyor!
Tüm zamanların en harika dizisi 'Dexter'dan yepyeni haberlerle karşınızdayız. Dexter Morgan karakterini canlandıran Michael C. Hall yeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Detaylar içerikte!
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8 sezon yayınlanan 'Dexter' hiç şüphesiz karmaşık karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri kendine çekmeyi her zaman başarıyor. Tabii bunda hem kan analiz uzmanı hem de seri katil karakterini kusursuz bir performansla canlandıran Michael C. Hall'un da büyük payı var.
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Miami Metro Polis Departmanı'nda çalışan Dexter Morgan'ın ikili yaşamı, sadece suçluları hedef alması ve kendi adalet anlayışını uygulaması onu dizi dünyasında benzersiz bir karakter yapıyor.
Dizinin hayranları bilir; 2022 yılında Dexter'ın devamı niteliğinde 'Dexter: New Blood' dizisi çekilmiş ve izleyenler tarafından çok beğenilmişti.
Dexter Morgan'ın 90'lı yıllardaki gençliğini konu alan 'Dexter: Original Sin' dizisi ise yolda. Ancak bu dizide Dexter'ın gençliğini Michael C. Hall değil Patrick Gibson canlandıracak. Ama sıkı durun daha bitmedi! Genç Dexter'ın iç sesini Hall seslendirecek.
Variety'nin haberine göre 'Dexter' evreninden harika haberler var. Michael C. Hall, 'Dexter: Resurrection' adlı yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor. Dizi 'Dexter: New Blood'da yaşanan olayların hemen sonrasını konu alıyor.
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'Dexter: Resurrection'ın 2025 yazında geleceği söyleniyor. Seri katil Dexter Morgan 'New Blood' dizisinde ölmüştü. Bakalım yeni dizide onu nasıl döndürecekler, beklemedeyiz merkez!
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bunu okurken neredesin ay yüzlüm çalıyor :))