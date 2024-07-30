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Geri Dönecek mi? 'Ben Efsaneyim' Filminin Çok Tartışılan Teorisi Sonunda Doğrulandı!

Geri Dönecek mi? 'Ben Efsaneyim' Filminin Çok Tartışılan Teorisi Sonunda Doğrulandı!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 12:08

Ben Efsaneyim (I Am Legend) filminin senaristi ve yapımcısı, devam filmiyle ilgili çok konuşulan bir teoriyi doğruladı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
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Başrolünde Will Smith'in olduğu Ben Efsaneyim (I Am Legend) filmi sinema tarihinin en kült filmleri arasında yer alıyor. İzleyenler hatırlar Smith bu filmde insan yapımı virüsten etkilenmeyip hayatta kalan tek insan olduğu düşünülen askeri bir viroloğu canlandırmıştı.

Başrolünde Will Smith'in olduğu Ben Efsaneyim (I Am Legend) filmi sinema tarihinin en kült filmleri arasında yer alıyor. İzleyenler hatırlar Smith bu filmde insan yapımı virüsten etkilenmeyip hayatta kalan tek insan olduğu düşünülen askeri bir viroloğu canlandırmıştı.

İlk filmin üzerinden tam 17 yıl geçti ve şimdilerde devam filminin geleceği haberleri basına sıkça yansıyor. Bundan yaklaşık iki yıl önce filmin devamı geleceği duyurulmuştu.

Smith'in canlandırdığı Robert Neville karakterinin, kendini insanlığı kurtarmak için feda ettikten sonra geri geleceği söylenmişti. Ayrıca ikinci filmde Will Smith'e Michael B. Jordan'ın eşlik edeceği doğrulanmıştı.

Smith'in canlandırdığı Robert Neville karakterinin, kendini insanlığı kurtarmak için feda ettikten sonra geri geleceği söylenmişti. Ayrıca ikinci filmde Will Smith'e Michael B. Jordan'ın eşlik edeceği doğrulanmıştı.

Independent'ın haberine göre Ben Efsaneyim 2 (I Am Legend 2) filminden yepyeni bir haber var. Filmin yapımcısı ve senaristi Akiva Goldsman yeni zombi filminde Will Smith'in karakterinin nasıl yer alacağını açıkladı.

Independent'ın haberine göre Ben Efsaneyim 2 (I Am Legend 2) filminden yepyeni bir haber var. Filmin yapımcısı ve senaristi Akiva Goldsman yeni zombi filminde Will Smith'in karakterinin nasıl yer alacağını açıkladı.

San Diego Comic-Con'da konuşan yapımcı yaptığı açıklamada,

San Diego Comic-Con'da konuşan yapımcı yaptığı açıklamada,

'Alternatif sondan devam ediyoruz. Will'in karakteri yaşıyor ve insanlık için işler gene yolunda gitmiyor. Ama bu film ilk filme hiç benzemiyor. İnsanlar dünyadaki temel yerleşimci olmayı bıraktığında neler olduğunu bu filmde hep birlikte göreceğiz' diyerek Smith'in karakterinin ölmediğini doğruladı.

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Siz 2007 yılında vizyona giren Ben Efsaneyim (I Am Legend) filmini izlemiş miydiniz? İkinci filmden beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun...

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