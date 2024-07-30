Geri Dönecek mi? 'Ben Efsaneyim' Filminin Çok Tartışılan Teorisi Sonunda Doğrulandı!

'Alternatif sondan devam ediyoruz. Will'in karakteri yaşıyor ve insanlık için işler gene yolunda gitmiyor. Ama bu film ilk filme hiç benzemiyor. İnsanlar dünyadaki temel yerleşimci olmayı bıraktığında neler olduğunu bu filmde hep birlikte göreceğiz' diyerek Smith'in karakterinin ölmediğini doğruladı.