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Bir Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Canlandıran Komedyen Tolga Çevik Övgü Üstüne Övgü Aldı

Bir Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Canlandıran Komedyen Tolga Çevik Övgü Üstüne Övgü Aldı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 00:12

Komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, İş Bankası'nın kuruluş yıldönümü için çekilen reklam filminde Atatürk'ü canlandırdı. Çevik'in Atatürk rolü sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

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Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik şu sıralar yepyeni bir filmle gündemde. Ünlü oyuncu bir bankanın reklam filmi için Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.

Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik şu sıralar yepyeni bir filmle gündemde. Ünlü oyuncu bir bankanın reklam filmi için Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.

Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı’nın üstlendiği 'Armağan' adlı 40 dakikalık filmde ona Engin Alkan, Onur Buldu ve Burcu Kara eşlik etti.

Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı’nın üstlendiği 'Armağan' adlı 40 dakikalık filmde ona Engin Alkan, Onur Buldu ve Burcu Kara eşlik etti.

Filmden gelen fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Filmde Burcu Kara bankanın ilk kadın müdürü Hatice Hanım'ı canlandırırken Kumbaracı karakterini ise Onur Buldu canlandırıyor.

Filmde Burcu Kara bankanın ilk kadın müdürü Hatice Hanım'ı canlandırırken Kumbaracı karakterini ise Onur Buldu canlandırıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Tolga Çevik ise çok konuşuldu. Sosyal medyada pek çok kişi Çevik'in Atatürk'ü canlandırmasından övgü dolu sözlerle bahsetti. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Tolga Çevik ise çok konuşuldu. Sosyal medyada pek çok kişi Çevik'in Atatürk'ü canlandırmasından övgü dolu sözlerle bahsetti. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
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