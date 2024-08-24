Hastasıyız Dede! 'Çakallarla Dans 7' Filminden Gelen İlk Fragmanı İzleyenler Bayıldı
Hastasıyız Dede! 'Çakallarla Dans 7' Filminden Gelen İlk Fragmanı İzleyenler Bayıldı
2010 yılından bu yana geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Çakallarla Dans' serisinin 7. filmi için geri sayım başladı. Filmin ilk teaserı sosyal medyaya düştü. İzleyenler heyecanını paylaşmayı unutmadı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
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Türk sinema tarihinin en çok sevilen komedi serilerinden biri olan 'Çakallarla Dans' yedinci filmiyle ekranlara dönüyor.
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Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.
Her filmde olduğu gibi bu filmde de Çakallar'ın başına gelmeyen kalmıyor. Üstelik şimdi onlara 'Dişi Çakallar' ekleniyor. Filmde Çakallar, dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstleniyor.
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'Çakallarla Dans 7' 6 Aralık'ta vizyona giriyor. Peki siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...
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iyi yine izlenecek bir şeyler geliyor demekki👍👍
Fatma var servet yok ne is?