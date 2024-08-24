Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Hastasıyız Dede! 'Çakallarla Dans 7' Filminden Gelen İlk Fragmanı İzleyenler Bayıldı

Hastasıyız Dede! 'Çakallarla Dans 7' Filminden Gelen İlk Fragmanı İzleyenler Bayıldı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 18:08

2010 yılından bu yana geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Çakallarla Dans' serisinin 7. filmi için geri sayım başladı. Filmin ilk teaserı sosyal medyaya düştü. İzleyenler heyecanını paylaşmayı unutmadı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk sinema tarihinin en çok sevilen komedi serilerinden biri olan 'Çakallarla Dans' yedinci filmiyle ekranlara dönüyor.

Türk sinema tarihinin en çok sevilen komedi serilerinden biri olan 'Çakallarla Dans' yedinci filmiyle ekranlara dönüyor.

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

Her filmde olduğu gibi bu filmde de Çakallar'ın başına gelmeyen kalmıyor. Üstelik şimdi onlara 'Dişi Çakallar' ekleniyor. Filmde Çakallar, dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstleniyor.

Her filmde olduğu gibi bu filmde de Çakallar'ın başına gelmeyen kalmıyor. Üstelik şimdi onlara 'Dişi Çakallar' ekleniyor. Filmde Çakallar, dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstleniyor.

Geçtiğimiz saatlerde yönetmen Murat Şeker 'Çakallarla Dans 7'den ilk teaserı paylaştı. Filmin kısa klibini izleyenler bu heyecana ortak oldu. Gelin hep birlikte videoya gelen tepkilere bakalım.

1.

1.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7.

7.
twitter.com

'Çakallarla Dans 7' 6 Aralık'ta vizyona giriyor. Peki siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

'Çakallarla Dans 7' 6 Aralık'ta vizyona giriyor. Peki siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nevertheless

iyi yine izlenecek bir şeyler geliyor demekki👍👍

Borys Hjuven

Fatma var servet yok ne is?