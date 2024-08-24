Hastasıyız Dede! 'Çakallarla Dans 7' Filminden Gelen İlk Fragmanı İzleyenler Bayıldı

2010 yılından bu yana geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Çakallarla Dans' serisinin 7. filmi için geri sayım başladı. Filmin ilk teaserı sosyal medyaya düştü. İzleyenler heyecanını paylaşmayı unutmadı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.