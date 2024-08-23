'Prens'i 10 Sene Önce Çekilmiş Bir Diziyle Kıyaslayan Kişiye Gelen Tepkiler Ortalığı Karıştırdı

X/Twitter'da @radikalyeniden adlı bir kullanıcı, 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinden bir kesit paylaşarak bu dizinin 'Prens'ten daha iyi olduğunu ima etti. Kullanıcının bu paylaşımı herkesin tepkisini çekti. Gelin o sitem dolu yorumlara hep birlikte bakalım.