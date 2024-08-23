'Prens'i 10 Sene Önce Çekilmiş Bir Diziyle Kıyaslayan Kişiye Gelen Tepkiler Ortalığı Karıştırdı
'Prens'i 10 Sene Önce Çekilmiş Bir Diziyle Kıyaslayan Kişiye Gelen Tepkiler Ortalığı Karıştırdı
X/Twitter'da @radikalyeniden adlı bir kullanıcı, 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinden bir kesit paylaşarak bu dizinin 'Prens'ten daha iyi olduğunu ima etti. Kullanıcının bu paylaşımı herkesin tepkisini çekti. Gelin o sitem dolu yorumlara hep birlikte bakalım.
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BluTV'de ekranlara gelen 'Prens' sıra dışı senaryosu ve birbirinden komik ve ikonik sahneleriyle dizi dünyamıza yepyeni bir soluk getirdi. Zira hepimiz şu an Giray Altınok'tan üçüncü sezonu dört gözle bekler olduk.
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Aylardır 'Prens' hiçbirimizin dilinden düşmüyor desek yeridir. Sosyal medyada 'Prens' paylaşımları ayyuka çıkmış durumda. Herkes diziye olan hayranlığını videolarla, yorumlarla, repliklerle bir şekilde belli ediyor.
Ama bazıları da var ki 'Prens'i başka dizilerle karşılaştırıyor. 'Prens'ten daha komik diziler olduğunu ima ediyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız.
Bu arada 'Zengin Kız Fakir Oğlan'dan da bahsedelim. 2012-2015 yılları arasında çekilen dizide Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Ufuk Özkan, Ecem Özkaya, Mahir İpek, Kemal Kuruçay ve Şeyla Halis rol almıştı. Dizinin en güldüren yanı ise Sarp'la Şükrü karakterlerinin diyaloglarıydı.
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Paylaşıma dönecek olursak, kullanıcının 'Prens' dizisini 'Zengin Kız Fakir Oğlan'la mukayese etmesini hoş karşılamayanlar da oldu, bu diziyi göklere çıkaranlar da... Paylaşımı görenler tepkilerini tek tek sıraladı. Gelin hep birlikte o tepkilere bakalım:
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