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'Karadut' Oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın Neşeli Halleri Hayranları Aşka Getirdi

'Karadut' Oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın Neşeli Halleri Hayranları Aşka Getirdi

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 12:28

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Karadut' geçtiğimiz saatlerde ilk okuma provalarını gerçekleştirdi. Okuma provasından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın partnerliği hayranların daha şimdiden diline dolandı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

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atv'nin yeni sezon dizileri arasında en heyecanla beklenen yapımlardan biri de 'Karadut'.

atv'nin yeni sezon dizileri arasında en heyecanla beklenen yapımlardan biri de 'Karadut'.

Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık ve Burak Dakak gibi yıldız oyuncuların yer aldığı dizi, geçtiğimiz saatlerde ilk okuma provasına çıktı.

Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık ve Burak Dakak gibi yıldız oyuncuların yer aldığı dizi, geçtiğimiz saatlerde ilk okuma provasına çıktı.

Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine benzersiz bir öykü olarak nitelendirilen diziden ilk fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı.

Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine benzersiz bir öykü olarak nitelendirilen diziden ilk fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı.

Özellikle İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafları hayranlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gelin hep birlikte ikiliye gelen sosyal medya yorumlarına bakalım.

Özellikle İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafları hayranlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gelin hep birlikte ikiliye gelen sosyal medya yorumlarına bakalım.

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