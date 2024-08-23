'Karadut' Oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın Neşeli Halleri Hayranları Aşka Getirdi

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Karadut' geçtiğimiz saatlerde ilk okuma provalarını gerçekleştirdi. Okuma provasından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın partnerliği hayranların daha şimdiden diline dolandı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.