Jigolo, Mehdi, Terzi! Çağatay Ulusoy'un Oynadığı Karakterlerin Değişimi Görenleri Tam Ortadan İkiye Ayırdı

Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy şimdilerde büründüğü roller yüzünden sosyal medyada epey bir konuşuluyor. Özellikle Netflix yapımlarıyla dikkat çeken ünlü aktör hakkında ne yorumlar yapılıyor? Gelin bu goygoy dolu yorumlara hep birlikte bakalım.