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Jigolo, Mehdi, Terzi! Çağatay Ulusoy'un Oynadığı Karakterlerin Değişimi Görenleri Tam Ortadan İkiye Ayırdı

Jigolo, Mehdi, Terzi! Çağatay Ulusoy'un Oynadığı Karakterlerin Değişimi Görenleri Tam Ortadan İkiye Ayırdı

Çağatay Ulusoy dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 18:13

Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy şimdilerde büründüğü roller yüzünden sosyal medyada epey bir konuşuluyor. Özellikle Netflix yapımlarıyla dikkat çeken ünlü aktör hakkında ne yorumlar yapılıyor? Gelin bu goygoy dolu yorumlara hep birlikte bakalım.

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Çağatay Ulusoy hiç kuşkusuz Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı aktörlerinden biri. Rol aldığı her yapım çok izleniyor ve tartışma konusu oluyor.

Çağatay Ulusoy hiç kuşkusuz Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı aktörlerinden biri. Rol aldığı her yapım çok izleniyor ve tartışma konusu oluyor.

Son yıllarda televizyon dünyası bir yana dijital platformlardaki yapımlarıyla da çok ses getiriyor ünlü aktör. Zira her rolünde bambaşka bir kişiliğe dönüşüyor.

Son yıllarda televizyon dünyası bir yana dijital platformlardaki yapımlarıyla da çok ses getiriyor ünlü aktör. Zira her rolünde bambaşka bir kişiliğe dönüşüyor.

İşte Netflix'in yakın zamanda duyurduğu 'Tam Bir Centilmen' de bunlardan biri. Çağatay Ulusoy bu filmde Saygın adında bir jigolo karakteriyle karşımıza çıkıyor. 'Terzi'nin Peyami Dokumacı'sı, 'Kübra'nın Semavi'si derken bu liste uzayıp gidiyor.

İşte Netflix'in yakın zamanda duyurduğu 'Tam Bir Centilmen' de bunlardan biri. Çağatay Ulusoy bu filmde Saygın adında bir jigolo karakteriyle karşımıza çıkıyor. 'Terzi'nin Peyami Dokumacı'sı, 'Kübra'nın Semavi'si derken bu liste uzayıp gidiyor.

Haliyle bu konu sosyal medyada epey bir goygoy konusu oluyor. Gelin X kullanıcılarının Çağatay Ulusoy'un birbirinden farklı karakterlere bürünmesiyle ilgili paylaşımlarına hep birlikte bakalım.

Haliyle bu konu sosyal medyada epey bir goygoy konusu oluyor. Gelin X kullanıcılarının Çağatay Ulusoy'un birbirinden farklı karakterlere bürünmesiyle ilgili paylaşımlarına hep birlikte bakalım.

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Siz Çağatay Ulusoy'un girdiği roller hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz Çağatay Ulusoy'un girdiği roller hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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