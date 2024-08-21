Fakir Yapınca! Çağatay Ulusoy'un Jigolo Rolüne Mahsun Karaca'dan Gelen Tepki Herkesi Güldürdü

Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'in başrolde oynadığı Netflix filmi 'Tam Bir Centilmen'e sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar yapıldı. O yorumlardan biri de Röportaj Adam adıyla tanıdığımız Mahsun Karaca'dan geldi. Karaca'nın paylaşımı sosyal medyada gören herkesi güldürdü. Detaylar içerikte!