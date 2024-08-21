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Fakir Yapınca! Çağatay Ulusoy'un Jigolo Rolüne Mahsun Karaca'dan Gelen Tepki Herkesi Güldürdü

Fakir Yapınca! Çağatay Ulusoy'un Jigolo Rolüne Mahsun Karaca'dan Gelen Tepki Herkesi Güldürdü

Çağatay Ulusoy Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 15:13

Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'in başrolde oynadığı Netflix filmi 'Tam Bir Centilmen'e sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar yapıldı. O yorumlardan biri de Röportaj Adam adıyla tanıdığımız Mahsun Karaca'dan geldi. Karaca'nın paylaşımı sosyal medyada gören herkesi güldürdü. Detaylar içerikte!

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Netflix geçtiğimiz saatlerde başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filminden bir video yayınladı.

Netflix geçtiğimiz saatlerde başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filminden bir video yayınladı.

Ulusoy'un Saygın karakteri adıyla bir jigoloyu canlandırması sosyal medyada çok konuşuldu. Filmin videosuna gelen tepkileri bu içeriğimizden okuyabilirisniz:

Ancak o tepkilerden biri var ki hiçbirimizin gözünden kaçmadı. Röportaj Adam adıyla tanıdığımız YouTuber ve oyuncu Mahsun Karaca, filmdeki jigolo karakterine kendine has bir üslupla yorum yaptı.

Ancak o tepkilerden biri var ki hiçbirimizin gözünden kaçmadı. Röportaj Adam adıyla tanıdığımız YouTuber ve oyuncu Mahsun Karaca, filmdeki jigolo karakterine kendine has bir üslupla yorum yaptı.

Karaca X/Twitter hesabından "Fakir yapınca jigolo, zengin yapınca centilmen" yazarak herkesi güldürdü. Gelin Mahsun Karaca'nın bu aşırı mı aşırı komik tespitine gelen yorumlara hep birlikte bakalım:

Karaca X/Twitter hesabından "Fakir yapınca jigolo, zengin yapınca centilmen" yazarak herkesi güldürdü. Gelin Mahsun Karaca'nın bu aşırı mı aşırı komik tespitine gelen yorumlara hep birlikte bakalım:
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