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Hülya Avşar'ın Film Setindeki 'Şemsiye Tutma' Krizi Hakkında Bir Tepki de Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Geldi

Hülya Avşar'ın Film Setindeki 'Şemsiye Tutma' Krizi Hakkında Bir Tepki de Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Geldi

dizi Tiktok film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 23:01

Set çalışanı Yener Yalçın, Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in filmindeki 'şemsiye tutma' tartışmasına bambaşka bir yorum yaptı. Gelin Yalçın'ın set çalışanlarının çalışma koşulları hakkındaki düşüncesine hep birlikte kulak verelim.

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Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in başrolde oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimleri devam ederken setten ilk gelen görüntüler tartışma konusu olmuştu.

Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in başrolde oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimleri devam ederken setten ilk gelen görüntüler tartışma konusu olmuştu.

Sosyal medyadaki tartışmaların yanı sıra gazeteci Sema Denker Kılıç da set çalışanlarının çalışma şartlarını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden eleştirmişti.

Sosyal medyadaki tartışmaların yanı sıra gazeteci Sema Denker Kılıç da set çalışanlarının çalışma şartlarını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden eleştirmişti.

Kılıç'ın eleştirisinin üzerine fotoğraftaki set çalışanından yorum gecikmemişti. Detaylı bilgiyi bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz:

'Aşkın Dünkü Çocukları'nda set çalışanlarının oyunculara şemsiye tutmasına bir yorum da set çalışanı Yener Yalçın'dan geldi. Yalçın TikTok'ta paylaştığı videoda bu durumun gayet normal olduğunu dile getirdi.

Yener Yalçın'a 'şemsiye tutma' konusuyla ilgili birbirinden farklı tepkiler geldi:

Yener Yalçın'a 'şemsiye tutma' konusuyla ilgili birbirinden farklı tepkiler geldi:

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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can oz

erdal inönünün şemsiye tutan görevliye kızışı geldi aklıma. eliniz ayağınız tutuyor yazık değil mi o çalışanlara zaten yüz tane işleri var. nasıl rahat rahat... Devamını Gör

BseRM

Abi algınız mı yok? Fotoğraf çekimi yapıyor insanlar ve ellerinde şemsiye mi tutacaklar? Flek yerine şemsiye tutmuşlar. Fazla gereksiz duyar kasıyoruz. Set ç... Devamını Gör

Aykız

Aksi olsa şemsiye için ağırlık kullanılırdı sanırım, fotoğraf çekimi mantıklı .

HAZEL LiFE

Seti ona göre kurun o zaman... Keza çalışana da baştan görevi belirtin kabul ederse o işe göre ücret ödeyin!!...