Hülya Avşar'ın Film Setindeki 'Şemsiye Tutma' Krizi Hakkında Bir Tepki de Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Geldi

Set çalışanı Yener Yalçın, Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in filmindeki 'şemsiye tutma' tartışmasına bambaşka bir yorum yaptı. Gelin Yalçın'ın set çalışanlarının çalışma koşulları hakkındaki düşüncesine hep birlikte kulak verelim.