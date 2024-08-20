Hülya Avşar'ın Film Setindeki 'Şemsiye Tutma' Krizi Hakkında Bir Tepki de Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Geldi
Hülya Avşar'ın Film Setindeki 'Şemsiye Tutma' Krizi Hakkında Bir Tepki de Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Geldi
Set çalışanı Yener Yalçın, Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in filmindeki 'şemsiye tutma' tartışmasına bambaşka bir yorum yaptı. Gelin Yalçın'ın set çalışanlarının çalışma koşulları hakkındaki düşüncesine hep birlikte kulak verelim.
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Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in başrolde oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimleri devam ederken setten ilk gelen görüntüler tartışma konusu olmuştu.
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Sosyal medyadaki tartışmaların yanı sıra gazeteci Sema Denker Kılıç da set çalışanlarının çalışma şartlarını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden eleştirmişti.
Yener Yalçın'a 'şemsiye tutma' konusuyla ilgili birbirinden farklı tepkiler geldi:
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erdal inönünün şemsiye tutan görevliye kızışı geldi aklıma. eliniz ayağınız tutuyor yazık değil mi o çalışanlara zaten yüz tane işleri var. nasıl rahat rahat... Devamını Gör
Abi algınız mı yok? Fotoğraf çekimi yapıyor insanlar ve ellerinde şemsiye mi tutacaklar? Flek yerine şemsiye tutmuşlar. Fazla gereksiz duyar kasıyoruz. Set ç... Devamını Gör
Aksi olsa şemsiye için ağırlık kullanılırdı sanırım, fotoğraf çekimi mantıklı .
Seti ona göre kurun o zaman... Keza çalışana da baştan görevi belirtin kabul ederse o işe göre ücret ödeyin!!...