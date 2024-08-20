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Hülya Avşar'ın Filmi 'Aşkın Dünkü Çocukları'na Brezilyalı Bir Oyuncu Daha Katıldı

Hülya Avşar'ın Filmi 'Aşkın Dünkü Çocukları'na Brezilyalı Bir Oyuncu Daha Katıldı

yerli dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 20:08

Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in başrolde oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin oyuncu kadrosuna 'Yeni Gelin' dizisiyle tanıdığımız Jessica May de dahil oldu. May'in katıldığını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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Hülya Avşar ve Uğur Yücel'in başrolde oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimleri Ordu'da hız kesmeden devam ediyor.

Hülya Avşar ve Uğur Yücel'in başrolde oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimleri Ordu'da hız kesmeden devam ediyor.

Avşar'ın Isabel, Yücel'in ise Arif karakterini canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Derya Alabora, Derya Baykal, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak ve Ali Düşenkalkar gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Avşar'ın Isabel, Yücel'in ise Arif karakterini canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Derya Alabora, Derya Baykal, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak ve Ali Düşenkalkar gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 40 yıllık aşk hikayesiyle sinema severler arasında merak uyandıran filme bir oyuncu daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 40 yıllık aşk hikayesiyle sinema severler arasında merak uyandıran filme bir oyuncu daha katıldı.

Show TV ekranlarında 'Yeni Gelin' dizisindeki Bella Bozok rolüyle ünlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May, bu filme 'Melisa' karakteriyle dahil oldu.

Show TV ekranlarında 'Yeni Gelin' dizisindeki Bella Bozok rolüyle ünlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May, bu filme 'Melisa' karakteriyle dahil oldu.

Jessica May, 'Maria ile Mustafa' ve 'Yalnız Kurt' dizileriyle de televizyon dünyasında dikkat çekmişti. Siz May'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Jessica May, 'Maria ile Mustafa' ve 'Yalnız Kurt' dizileriyle de televizyon dünyasında dikkat çekmişti. Siz May'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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